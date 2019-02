La Préfète de la Creuse rencontre les bénévoles de la Banque Alimentaire

Creuse, France

La Préfète de la Creuse s'est rendue à la Banque Alimentaire à Saint-Sulpice-le-Guérétois ce lundi. L'association l'a invité pour lui faire visiter les locaux. C'est aussi l'occasion d'aborder ses problèmes d'organisations et financiers.

Une visite prétexte

Durant cette visite, les bénévoles ont pu raconter la réalité du terrain à la Préfète. "Nous avons quatre personnes en contrats aidés. Mais ça n'existe plus, ils ont du être remplacés par des contrats financés à 50 % par des aides publiques, contre 84% précédemment. En gros, le temps de travail est moins long" explique Alain Gravillon à l'entrée.

Les bénévoles préparent les colis pour la Croix rouge © Radio France - Nina VALETTE

Devant les chambres froides, le vice-président en profite pour insister sur les problèmes financiers : "La consommation électrique c'est 1500 euros pour deux mois. C'est énorme pour notre budget. Et malgré les aides des mairies, de l'Etat, des communautés de communes, c'est très difficile pour nous" raconte le bénévole. Et les problèmes dans cette structures sont nombreux. "Nous avons un problème aussi dans le sud du département pour aider les bénéficiaires. Un projet d'épicerie sociale itinérante devait voir le jour en vain" souligne Alain Gravillon le Président de l'association avant d'ajouter :"C'est dommage parce que dans le sud du département, nous n'avons pas beaucoup d'associations pour nous aider à dispatcher les denrées." Une requête entendue par Magali Debatte, la Préfète de la Creuse qui va tenter de faire avancer le projet.

La Banque alimentaire c'est quoi ?

En Creuse, depuis 5 ans, les bénévoles s'activent à Saint-Sulpice-le-Guéretois. Une structure qui fait office de plateforme puisqu'elle approvisionne 27 associations dans le départements "En fonction des besoins et des bénéficiaires nous distribuons des colis aux autres structures associatives de la Creuse "explique Alain Gravillon le Président de l'antenne creusoise. (Par exemple: La Croix Rouge, Secours Catholique, Gavroche, Traces de Pas, l'Escale, Oasis..)

Les fruits et légumes "moches" sont volontairement distribués pour limiter le gaspillage alimentaire © Radio France - Nina VALETTE

La Banque Alimentaire aide directement et indirectement 3000 bénéficiaires en Creuse. "Et malheureusement cette année l'association "fête" ses 35 ans et je pense que ça ne va pas s'arrêter" ajoute le bénévole.