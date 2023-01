La préfète de la Drôme se fixe comme priorité le retour à "une vie normale dans les quartiers"

Posément, sans polémiquer, la préfète de la Drôme s'est exprimée longuement devant la presse ce jeudi après-midi sur la situation des quartiers sensibles de Valence. Une façon de répondre aux inquiétudes des habitants et des commerçants et aussi aux critiques répétées du maire de la ville Nicolas Daragon.

Le problème se mesure dans les chiffres : 27% de hausse des violences urbaines en 2022, c'est-à-dire jets de projectiles, tirs de mortiers d'artifice, feux de poubelles et de voitures. Les violences avec arme ont augmenté également. Jusqu'au paroxysme atteint début janvier 2023 avec des tirs tous les soirs dans le quartier Fontbarlettes . La tension est retombée grâce à la venue durant trois jours de la CRS-8, une unité spécialisée dans le maintien de l'ordre dans les quartiers. Mais Elodie Degiovanni le sait : la peur est là, une fois la nuit tombée. "On doit pouvoir prendre son café, acheter son pain et sortir partout, à toute heure" souligne la préfète pour qui la priorité de 2023 est de permettre le retour à "une vie normale dans les quartiers".

"L'Etat ne peut pas agir seul"

La préfète affirme que les services de l'Etat agissent au maximum des moyens à leur disposition : fermeture administrative, démantèlement de squat, saisie de drogue et d'armes, opérations anti-rodéos... mais "c'est un travail ingrat, qui prend du temps et qui n'est pas spectaculaire". Elle plaide pour une politique de la ville plus ambitieuse, "tous ensemble". C'est son message : seul le travail collectif payera avec l'Etat certes mais aussi la justice, la ville, l'éducation nationale, les offices HLM, les associations et même les conseils citoyens. Elle se félicite notamment de la création d'un groupe local de traitement de la délinquance pour coordonner les actions.

Des diagnostics en marchant le soir et le week-end

Elodie Degiovanni cite "la jurisprudence Obama à Chicago", reprendre la main chaque jour, par exemple en nettoyant les tags dès qu'ils apparaissent ou en changeant les caméras de vidéoprotection dès qu'elles sont cassées. L'objectif est aussi de montrer qu'on n'abandonne pas les quartiers. D'ailleurs, la préfète propose des "diagnostics en marchant", des états des lieux sur le terrain. Et pas en journée comme cela se fait habituellement mais "dans les pas des habitants" le soir et le week-end.