La préfète de la Drôme va interdire la foire de Romans-sur-Isère

Elodie Degiovanni n'a pas encore pris sa décision concernant l'interdiction de la Foire de Romans-sur-Isère censée s'ouvrir le 25 septembre prochain. Mais ses réponses ce lundi matin sur France Bleu Drôme Ardèche ne laissent guère de doute. "La décision revient à la maire de Romans, je suis en attente de la décision de Mme Thoraval. Si elle maintient la foire ou si elle s'abstient, je serai amenée à prendre une décision par substitution parce que la loi l'impose et surtout les règles relatives à la protection des personnes contre le risque industriel". La foire de Romans-sur-Isère est en effet située dans le périmètre d'entreprises classées Seveso. C'est bien toute la difficulté et depuis des années.

A la question directe demandant si elle va interdire la foire, elle répond "ça fait plus de 10 ans que la foire ne devrait plus se tenir sur ce site-là, plus de 10 ans que mes prédécesseurs écrivent chaque année les organisateurs. Des promesses ont été faites en 2012 visant un déménagement au plus tard en 2016, nous sommes en 2021."

C'est le précédent préfet parti en juillet qui a remis en cause la tenue de l'évènement sur le site actuel considérant que la situation n'avait que trop duré. La Foire du Dauphiné est censée se tenir du 25 septembre au 3 octobre. Elle draine chaque année 120.000 visiteurs en moyenne.