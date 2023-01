La préfète de la Drôme veut rénover et agrandir le commissariat de Romans-sur-Isère

Tradition républicaine oblige, en début de soirée de la Saint-Sylvestre, la préfète de la Drôme Elodie Degiovanni est allée saluer les services de police, gendarmerie et les pompiers mobilisés pour le réveillon et la nuit de la St Sylvestre. Mais une fois n'est pas coutume, elle a choisi de sortir de la ville préfecture Valence pour saluer les femmes et les hommes en service pour cette soirée si particulière.

ⓘ Publicité

C'est sur un contrôle de gendarmerie à la sortie de l'A7 à Tain-l'Hermitage puis à Romans qu'elle a pris le temps de discuter avec les fonctionnaires et militaires mobilisés. Et se rendre à Romans, c'était tout un symbole pour la préfète car depuis son arrivée dans le département Elodie Degiovanni travaille pour faire aboutir un projet qui lui tient à cœur : la rénovation voire l'agrandissement du commissariat de Romans. Vieux de 50 ans, celui-ci n'est plus du tout adapté aux besoin de 2023.

Par exemple les policiers sont deux dans chaque bureau. Un casse tête pour organiser les auditions. Le hall d'accueil non plus ne correspond plus aux besoins, victimes et mis en cause peuvent s'y croiser ce qui n'a pas lieux d'être ou encore il n'y a pas de salle de réunion, il faut donc utiliser la salle de repos lorsqu'un regroupement de personnel s'impose. Mais la préfète n'est pas seule a décider.. il faut convaincre le ministére de la nécessité et de l'urgence des travaux à réaliser.

Elle travaille donc en étroite concertation avec les policiers et la ville pour monter le dossier le plus précis et efficace possible afin de faire débloquer les crédits par le ministère de l'intérieur. Hier soir, venir a Romans c'était donc une façon pour la préfète de montrer aux fonctionnaires Romanais et au patron des policiers drômois, le commissaire Noël Fayet, que le changement d'année ne changerait rien en revanche à sa détermination à faire aboutir ce projet le plus rapidement possible.

Et elle n'est tout de même pas arrivée les mains vides. Elle a offert des chocolats et des jus de fruits "bio et locaux" pour soutenir le moral de ceux qui s'apprêtaient a passer la nuit au travail. Hier soir, il a fallu rappeler des effectifs en congé pour réussir à mobiliser 12 policiers pour la nuit à Romans.