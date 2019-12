La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine rend visite aux élus creusois

La préfète de la Région Nouvelle Aquitaine Fabienne Buccio et la préfète de la Creuse Magali Debatte

Guéret, France

La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio est venue en visite en Creuse lundi 2 décembre. Elle a rencontré les grands élus du département, afin de mieux comprendre les problématiques de notre territoire. Elle doit ainsi visiter les douze départements de la Région avant la fin de l'année 2019.

Au cours de cette visite, Fabienne Buccio a dévoilé quelques mesures qui devraient se trouver dans le prochain contrat de plan Etat-Région, qui débutera en 2021. Il s'agit d'un document par lequel l’Etat et la Région Nouvelle Aquitaine s’engagent à réaliser et financer de projets importants tels que la création d’infrastructures ou le soutien de filières d’avenir.

Améliorer la qualité de l'eau en Creuse et en Nouvelle-Aquitaine

La sécheresse qui a touché la Creuse et de nombreux autres départements de la Région inquiète l'Etat. "On ne peut pas attendre, il faut améliorer notre gestion de l'eau, en quantité et en qualité", estime la préfète de Région.

Fabienne Buccio n'a pas hésité à dévoiler l'une des mesures qui vise à améliorer la qualité de notre eau: dans le prochain contrat de plan, l'Etat et la Région souhaitent inciter les agriculteurs qui disposent des captages d'eau sur leur exploitation à passer en bio. "Nos services travaillent pour monter un dispositif d'aide spécial, afin d'accompagner ces agriculteurs pendant les premières années de leur transition", explique la préfète de Région.

Ainsi 297 captages ont été identifiés comme prioritaires, sur la région. Les services de l'Etat estiment qu'il faut absolument prendre des mesures pour diminuer leur taux de pollution. Trois captages sont concernés en Creuse, à Boussac, à Boussac-Bourg et au Theil.