La préfète de Vaucluse demande l'annulation d'une conférence prévue à Montfavet fin novembre

C'est une affiche qui a mis le feu aux poudres. Elle émane de l'association D'clic basée à Valence dans la Drôme. Elle se présente comme "humaniste, humanitaire, sociale et culturelle" avec comme objectif "d'offrir aux personnes en difficultés, un lieu d'écoute, d'accompagnement et de réconfort". Pour financer ses actions, D'clic organise régulièrement des collectes lors de réunions "ouvertes à toutes et tous" dont la prochaine est prévue le dimanche 27 novembre dans un établissement privé à Montfavet.

Le logo d'une association dissoute au plan national

Sur l'affiche de présentation de cette réunion, un logo n'a pas échappé à la préfète de Vaucluse, saisie par le Rassemblement national de Vaucluse qui met en garde contre "un meeting islamiste". C'est celui de l'association Barakacity "dissoute par décret en Conseil des ministres le 28 octobre 2020 car propageant des idées haineuses, discriminatoires et violentes", rappelle la préfète Violaine Démaret dans un communiqué de presse publié ce jeudi soir.

En conséquence, la représentante de l'État en Vaucluse demande aux organisateurs d'annuler leur manifestation "susceptible -selon elle- de provoquer des troubles" à l'ordre public. Violaine Démaret prévient : "En cas de refus (d'annulation) une interdiction administrative sera instruite".

L'association D'clic évoque une erreur du graphiste

Fin de non-recevoir à l'association D'clic Valence qui a décidé de maintenir sa conférence du 27 novembre à Montfavet. Pour son président -qui reconnaît connaître personnellement l'ancien président de Barakacity- tout vient d'une erreur du graphiste qui aurait utilisé une ancienne affiche "du temps où Barakacity était encore en activité ainsi que d'autres structures qui apparaissent uniquement pour avoir tenu un stand" lors des réunions.

Le responsable de D'clic a assuré à France Bleu Vaucluse qu'il ne bénéficiait d'aucun soutien de Barakacity et que l'affiche avait été mise à jour. Il dénonce "un buzz médiatico-politique" et accuse "certaines personnalités politiques de l'extrême droite de propager leur haine envers une minorité religieuse de notre pays."

Ces explications et le changement d'affiche seront-ils suffisants pour faire changer d'avis la préfète de Vaucluse ? Réponse dans les prochains jours.