La première "conciergerie solidaire" de la Marne ouvre à Reims

"Je serai une concierge 2.0", dit Samra en souriant. C'est elle, ancienne secrétaire pour un bailleur social et qui a fait des études d'aide-soignante, qui tiendra les permanences de la "conciergerie solidaire" du quartier Réma'Vert à Reims. Deux fois par semaine (les mardi et jeudi de 16h à 18h), elle sera présente dans les locaux de l'association de quartier "Bien vivre à Réma'Vert". "J'ai hâte, c'est du service à la personne et c'est ce que j'ai toujours fait, je trouve ça très bien", conclut Samra.

La jeune concierge pourra, sur demande, emmener le linge au pressing, faire laver votre voiture ou encore livrer des paniers de légumes. "On a une liste longue comme le bras de services disponibles", précise Manon Faucheux la directrice, "Il faut que ce soit des demandes sur notre liste car on contractualise avec nos partenaires, on s'assure qu'ils soient sérieux et on a aussi des tarifs préférentiels avec eux".

Solidarité, réinsertion et économie locale

Cette "conciergerie solidaire" est la première à s'implanter dans la Marne, grâce à un partenariat avec le bailleur social Plurial Novilia. Partenariat qui permet aux abonnés de la conciergerie de ne payer que 2 euros par mois pour ce service, car le bailleur prend le reste à sa charge. "C'est dans la continuité de ce que l'on voulait créer dans ce quartier", explique Laura Singer, chargée de développement chez Plurial Novilia, "Proximité, développement durable et économie sociale et solidaire sont les maîtres-mots". Les mêmes maîtres-mots que ceux de la "conciergerie solidaire", qui en plus de faire travailler des entreprises locales, se veut une entreprise d'insertion pour des personnes éloignés du monde du travail.

Aujourd’hui 150 personnes vivent dans le quartier Réma'Vert, mais à terme ce sera 700 logements et donc autant de potentiels clients. Et le bailleur Plurial Novilia travaille déjà sur l'implantation d'une autre conciergerie, mais cette fois avec une offre sénior, dans le quartier Naudin à Reims.