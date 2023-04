La première école de recyclage de France ouvre ses portes à Lomme dans la métropole lilloise

La toute première école de recyclage du pays, et elle a élu domicile dans le Nord-Pas-de-Calais. L'EN2R, pilotée par la Fédération professionnelle des entreprises de recyclage (Federec) a inauguré son bâtiment à Lomme. Ses locaux se trouvent au sein du Village des Solution de l'organisme de formation Afpa. "Notre métier évolue, les habitudes de consommations industrielles changent, il faut absolument qu'on puisse adapter nos entreprises à ces nouvelles demandes", soutient François Excoffier, président de la Fédérec.

Des formations ouvertes à tout profil

Demandeurs d'emplois, salariés en reconversion, mais aussi étudiants, les formations sont ouvertes à tous les adultes à partir de 18 ans. Ce lundi 3 avril, sept stagiaires suivaient leur tout premier cours pour découvrir ces métiers. Parmi eux, Basekou, 20 ans, se montre enthousiaste. "L'environnement, c'est le monde c'est la terre, ce sont les métiers de demain."

Basekou est venu, avec son cousin, de Roubaix grâce à la mission locale. Leur voisin de table, Alexandre, lui, a entendu parler du centre par Pôle Emploi. Cet ex restaurateur de 50 ans cherche aussi à se reconvertir. "C'est apprendre un nouveau métier, je ne l'ai jamais fait, et vu mon âge je voudrais essayer de finir ma carrière avec un boulot."

Un besoin de main-d'œuvre

Les formations dispensée par l'EN2R seront essentiellement pratiques et plus ou moins longues et spécialisées selon le domaine. Agents de tri manuel, mécanisé, caristes, conducteur de pelleteuse, des métiers en besoin de main-d'œuvre, sont forts dans le secteur souligne François Excoffier. "Historiquement, on formait les gens en internes dans nos entreprises, et puis vous aviez toute une chaîne de valeurs et de transmissions du savoir-faire empirique. Aujourd'hui par rapport aux besoins colossaux qui sont les nôtres, il faut absolument que l'on cadre ces savoir-faire dans des centres de formation adaptés." Ces emplois, ajoute-t-il, particulièrement prisés dans les Haut-de-France ne sont pas délocalisables. "Il faut donc absolument qu'on se batte pour que le recyclage est la place qu'il a à prendre en France."

Accompagner pour mieux orienter

Pour leur premier jour. La classe écoute avec attention Fernando Alvez, le formateur qui va les accompagner pendant les deux prochains mois. Il, se charge de leur faire une remise à niveau, afin de les aiguiller dans leur trajectoire professionnelle. "On va les amener à découvrir des entreprises, et essayer de leur faire comprendre où ils mettent les pieds. Selon leur vécu, leurs expériences, on va les transformer en compétences transversales, pour les amener à développer ces compétences qu'on retrouve dans l'économie circulaire."

Pour l'instant le nombre d'enseignants reste limité. "Nous ajusterons recrutements en fonction du nombre d'élèves qui vont s'inscrire!" précise Pascale d'Artois, directrice générale de l'Afap. L'école espère bien réunir des professionnels et formateurs d'autres organismes pour faire de son établissement un "laboratoire national" du recyclage. L'ambition dans un futur proche : créer une école par région. D'après la Federec, un deuxième établissement devrait ouvrir ses portes en Auvergne Rhône alpes autour de Valence.