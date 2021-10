La première foire d'art contemporain de Dijon referme ses portes ce dimanche

Depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche soir le Palais des Congrès de Dijon est devenu la plus grande salle d'exposition d'art contemporain de Côte-d'Or ! Les oeuvres de plus d'une centaine d'artistes, représentés par une trentaine de galeristes, sont exposées.