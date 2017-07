La première "Gay Pride" nîmoise réunit une centaine de personnes

Pour la première "marche des fiertés" organisée à Nîmes, une centaine de personnes se sont réunies devant les arènes ce samedi soir, drapeaux et tenues de rigueur, pour former un cortège coloré et festif, qui a ensuite suivi le petit train touristique de la ville.

C'est une première à Nîmes. Ce rassemblement organisé par plusieurs bars et associations de la ville a réuni une centaine de personnes devant les arènes de Nîmes. "La plus grosse Gay Pride elle se déroule à Montpellier, ils étaient 8 000 début juillet, nous on veut juste lancer un truc parce qu'on sentait qu'il y avait cette envie de se réunir," explique Kamille Louis, un des organisateurs.

Les rangs ont gonflé petit à petit devant les arènes de Nîmes. © Radio France - Maxime Bacquié

Charlotte Caragliu, qui fait aussi partie de l'organisation approuve. "A Nîmes, qui est une ville protestante, il n'y a pas cette culture de montrer son orientation sexuelle. Mais ces derniers mois, on a senti cette envie de se rassembler. On espère qu'on pourra renouveler l'expérience l'année prochaine."

Les drapeaux arc-en-ciel devant la statue de Nimeno. © Radio France - Maxime Bacquié

Une marche pour rappeler aussi que si les mentalités évoluent, il reste des comportements nauséabonds. "On a vu et entendu pendant le débat sur le mariage pour tous des choses très violentes," raconte Kamille Louis. "Le combat n'est pas gagné, il faut continuer à nous exprimer mais ce soir, on veut le faire de manière festive !"