La première marche des fiertés aura lieu ce samedi à Vernon, "l'occasion de dénoncer" les actes homophobes

La première marche des fiertés à Vernon aura lieu ce samedi. C'est inédit dans l'Eure."Effectivement, de mémoire de militante, c'est la toute première dans le département. C'est assez étonnant, et en même temps, quand on voit la représentation des personnes LGBT dans le département, elles sont largement invisibilisées", analyse ce vendredi matin sur France Bleu Normandie Amandine Liard. Pour elle, c'est la particularité de cette année, le fait que plusieurs villes se mettent à faire des prides, comme Cherbourg notamment ou d'autres.

ⓘ Publicité

D'après la militante, ce "retard" n'est pas étonnant : "les personnes LGBT dans des lieux où elles se sentent particulièrement chez elles, ne vont pas avoir tendance à vouloir organiser une manifestation comme celle de la Pride qui est à la fois une et une journée de lutte, une journée revendicative, mais aussi une journée festive, quand on ne sait pas, en fait, qui sont nos alliés, quand on ne sait pas si l'environnement dans lequel on vit nous est hostile ou nous est amical, on n'a pas spécialement envie de sortir".

Le dernier rapport de SOS Homophobie fait état d'une hausse de 28% d'actes homophobes entre 2021 et 2022 :"c'est l'une des choses que l'on va dénoncer. C'est évidemment les violences qui sont commises envers les personnes LGBT. Alors on a pour ambition de parler pas uniquement de la France, mais effectivement aussi d'autres pays. On a notamment l'exemple de l'Ouganda qui a récemment criminalisé de manière très grave les unions homosexuelles dans leur pays. On veut dénoncer toutes ces violences à la fois physiques mais aussi la stigmatisation et les discriminations qui existent. Mais on a aussi pour ambition de parler des sujets qui pourraient être moins connus, y compris dans notre dans notre département, comme par exemple la transidentité", conclut Amandine Liard.