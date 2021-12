La première marque collective de truffe noire de France.

Cinq trufficulteurs de Vaucluse lancent la première marque collective pour défendre la truffe noire du Vaucluse. Cette marque s'intitule Le Diamant Noir du Vaucluse. Ces truffes sont produites à Saint-Didier, Saint-Saturnin-les-Apt, Vaison-la-Romaine, Cabrières-d'Avignon ou Pernes-les-Fontaines. Un cahier des charges rigoureux garantit leur origine, leur mode de production sans pesticides et surtout leur fraicheur : les truffes de la marque Le Diamant Noir du Vaucluse seront vendues dans un délai de 7 jours maximum après leur récolte.

Les producteurs de truffes veulent reprendre la main sur la qualité

Nicolas Monnier, président de l'association Le Diamant Noir de Vaucluse, est agacé de voir la piètre qualité des truffes vendues sur les marchés de Vaucluse. Certaines viennent d'Espagne ou ne sont pas mures. Ce producteur bio de Saint-Saturnin-les-Apt a donc établi un cahier des charges pour les truffes de Vaucluse : "nous voulons reprendre la main en tant que producteur - et pas comme acheteur-revendeur - pour garantir avec notre marque collective que les truffes sont mures et noires. Une truffe grise ou même blanche comme on en rencontre sur les marchés n'est pas mure et n'a pas le même arôme. Nous cultivons en agriculture raisonnée, nous n'utilisons pas de pesticides. Nous voulons garantir aussi au consommateur que la truffe Diamant Noir du Vaucluse est fraiche, sortie de terre depuis moins de 7 jours. Nous nous réservons le droit de contrôler sur le lieu de vente la qualité des truffes vendues. Nous contrôlons aussi chez le producteur pour s'assurer qu'il conserve ses truffes dans des boites différentes en fonction des jours de cavage. Un consommateur qui achète une truffe Diamant Noir du Vaucluse a la garantie d'acheter une truffe fraîche. Avec des conséquences sur le prix : la truffe noire de Vaucluse sera la plus chère".

Le site internet diamantnoirvaucluse.fr permet de connaitre les producteurs de truffes noires de Vaucluse de la marque collective Le Diamant Noir