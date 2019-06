La première phase du SNU c'est fini

Vaucluse, France

La remise des diplômes par le préfet, le recteur d'académie et d'autres personnalités galonées s'est terminée en chanson et hourras. Ces jeunes gens de 16 ans qui venaient de passer deux semaines ensemble repartent maintenant vers leurs départements d'origine et l'émotion était bien présente.

Une aventure qu'ils ont été les premiers à vivre

Cette expérience aura aussi marqué les encadrants reconnaissables à leur casquette rouges. Ces 160 jeunes gens ont découvert des valeurs de partage, de cohésion, d'entraide et les ramèneront avec eux. Au terme de cette phase inaugurale du SNU les jeunes volontaires s'engageront ensuite dans une mission de service civique,

Reportage :

