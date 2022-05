La première pierre de la future caserne des pompiers de Nancy vient d'être posée

Le chantier de la future caserne de Nancy sur les bords de la Meurthe vient de commencer : la première pierre a été posée jeudi 5 mai. Les sapeurs-pompiers de Joffre et Tomblaine déménageront pour occuper leurs nouveaux locaux d'ici deux ans.

Un chantier à 20 millions d'euros vient de démarrer sur les bords de la Meurthe à Nancy (Meurthe-et-Moselle). La première pierre de la future caserne des pompiers a été posée jeudi 5 mai : elle devrait être terminée en février 2024.

De gauche à droite : le président du SDIS Bernard Bertelle, le préfet Arnaud Cochet, la présidente du département Chaynesse Khirouni, le maire de Nancy Mathieu Klein et le colonel Jérôme Petitpoisson. © Radio France - Louise Thomann

Le chantier est très attendu par les pompiers des casernes de Tomblaine et de Joffre : ces deux locaux sont vieillissants, et nécessiteraient des sommes colossales pour être rénovés. C'est pourquoi le SDIS va fusionner ces deux casernes quand la nouvelle structure sera prête avenue du XXe corps.

Un plan plus global de rénovation des casernes

"C'est un projet stratégique" explique Jérôme Petitpoisson, le colonel des pompiers meurthe-et-mosellans. "Vous avez vu qu'on est juste à côté des voies du tram, donc on aura aussi un lien direct sur un axe de distribution proche du cœur de centre-ville et en même temps de tout l'est de l'agglomération." Le lieu a été sélectionné avec soin, en simulant les interventions sur plusieurs années, pour que le temps d'arrivée des secours reste inférieur à 10 minutes.

Il y a 70 casernes en Meurthe-et-Moselle, il y en a une quinzaine qu'on doit reconstruire.

Le Service départemental d'incendie et de secours s'est engagé sur un plan pluriannuel de rénovation de ses casernes. "Actuellement on travaille notamment sur les petits centres de secours. Il y a 70 casernes en Meurthe-et-Moselle, il y en a une quinzaine qu'on doit reconstruire" poursuit le colonel, comme Art-sur-Meurthe Lenoncourt, Favières, Chambley, Pierrepont. Sur les six prochaines années, 25 millions d'euros sont alloués à ces autres chantiers.

Que vont devenir les casernes de Tomblaine et Joffre?

Les deux casernes de Tomblaine et de Joffre vont dont d'ici deux ans être abandonnées au profit de la nouvelle. Ces deux sites sont la propriété de la métropole nancéenne, qui n'a pas encore décidé de leur sort.