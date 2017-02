La première police intercommunale des Ardennes est née

Depuis le 1er février, Ardennes Thiérache a sa police intercommunale. Deux agents couvrent 13 communes sur les 37 de la communautés de communes. Ils traquent les dépôts d'ordure sauvages, les débardeurs qui ne remettent pas les chemins en état ou gèrent encore la circulation près des écoles.

Il existe déjà des polices intercommunales dans le Gard ou encore dans le Val-d'Oise mais c'est la première fois que plusieurs communes ardennaises s'associent pour s'offrir les services d'agents de police municipale. Sur les 37 communes d'Ardennes Thiérache, 13 ont décidé d'adhérer au dispositif.

Deux agents sont donc sous contrat depuis le 1er février. Un ancien gendarme et une ancienne policière municipale de Charleville-Mézières. Ils couvrent un bassin de 5800 habitants. Leur territoire d'action comprend les trois principales communes de l'intercommunalité : Signy-le-Petit (1261 habitants), Maubert-Fontaine (1052 habitants) et Auvillers-les-Forges (881 habitants). Mais aussi des villages moins peuplés comme Cernion (62 habitants).

Epauler le maire qui se retrouve un peu seul

Le maire d'Etalle (101 habitants), Jean-Louis Swartvhager, se sentira moins seul lorsqu'il sera appelé sur des querelles de voisinage : "On se retrouve relativement démuni et on manque parfois d'autorité". Et de moyens lorsqu'il s'agit d'attraper un chien errant. Une fourrière intercommunale est bien en projet pour les recueillir, mais en attendant, "le chien se retrouve souvent dans la cour du maire". Les gendarmes ne se déplaçant pas systématiquement, les maires se retrouvent également en première ligne lorsqu'il s'agit de rapatrier des troupeaux divaguant sur les routes.

Sécuriser les habitants

La police intercommunale aura le pouvoir de verbaliser et a pour mission d'assurer la sécurité : contrôle de vitesse dans les traversées de bourg, gestion de la circulation à la sortie des écoles. Maubert-Fontaine a perdu sa brigade motorisée.

Depuis qu'il y a des uniformes, les gens ne stationnent plus n'importe comment lorsque les enfants sortent", souligne Miguel Leroy, maire d'Auvillers-les-Forges et président d'Ardennes Thiérache.

Les élus craignent aussi qu'avec l'ouverture de l'autoroute A304 à la fin de l'année suscite, la délinquance ne se rapproche.

Lorsqu'une urgence survient, les gendarmes peuvent se trouver loin alors que les policiers intercommunaux sont sur place", ajoute Jean-Yves Lagneaux, maire de Regniowez et ancien colonel de gendarmerie.

D'autant que la proximité de la frontière belge oblige les militaires à se porter davantage sur des missions de surveillance et de sécurité.