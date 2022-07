VIDEO - La première récolte de lavande du Berry vient d'avoir lieu

François Moreau et François Devillières viennent de procéder à leur première récolte de lavande. Les deux agriculteurs de l'Indre installés à Levroux et Diors se sont lancés le défi d'implanter pour la première fois cet emblème de la Provence dans le Berry.

Un champ de lavande bio en plein milieu du Berry. La première récolte de cette emblématique plante du sud de la France vient d'avoir lieu dans l'Indre, à Levroux et Diors. Deux agriculteurs se sont lancés dans ce projet pour trouver des alternatives face au réchauffement climatique. Un défi relevé puisque la lavande se plait beaucoup dans l'Indre.

François Moreau et François Devillières ont planté chacun 4 hectares de lavande en janvier dernier. La première récolte est meilleure qu'espéré. "Avoir des lavandes comme ça au bout de six mois c'est presque inespéré", se réjouit François Moreau. "Dans le sud, la première année de récolte, sur un pied ils ont deux ou trois bruns. Nous on a trente ou quarante bruns, c'est une très bonne surprise", dit-il. Le sol argilo-calcaire du Berry favorise la croissance de la plante.

François Moreau, agriculteur céréalier, apprivoise la lavande du Berry. © Radio France - Manon Derdevet

La canicule et la sécheresse n'ont pas du tout abimé la plante. Face au réchauffement climatique, François Devillières d'habitude plus habitué au d'orge et au blé sait qu'il faut s'adapter. "Le fait de planter des plantes du sud, ça a tout son sens. C'est incontournable car de toute façon, nous n'avons pas les réserves en eau nécessaires. On ne peut pas irriguer toute la campagne donc c'est important de trouver des débouchés comme celui là", assure l'agriculteur.

François Moreau a acheté un nouveau camion pour pouvoir récolter la lavande © Radio France - Manon Derdevet

François Moreau espère récolter ces prochaines années jusqu'à 30 mètres cubes de lavande à l'hectares. Ensuite les agriculteurs vont produire leur propre huile essentielle mais aussi leur miel de lavande. Les plantes serviront aussi à fabriquer des parfums ou des produits cosmétiques à base de lavande. Leur huile essentielle sera en vente dès septembre sur leur site : "Les aromatiques du Berry".

François Moreau et François Devillières ne veulent pas s'arrêter là. Ils se sont aussi lancés dans la culture du romarin, bientôt celle du thym et de l'immortelle.