Domotique : une résidence du futur construite à La Madeleine

La première résidence connectée et équipée de tablettes se trouve à La Madeleine (Nord), dans l'agglomération lilloise. Elle est composée de 199 logements en domotique, grâce à une application appelée Flexhome.

La domotique règne dans cette résidence de 199 logements construite à La Madeleine, dans l'agglomération de Lille. Dans ces logements pas comme les autres, on peut gérer son chauffage, ses lumières et ses volets à distance grâce à une application installée sur sa tablette ou son smartphone. Les premiers résidents sont installés depuis un peu plus de deux mois.

Les habitants ont pris goût à cette petite révolution du quotidien. Plus de confort, plus d'économies d'énergie, plus de sécurité : contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette technologie séduit particulièrement les plus âgés, qui souhaitent gagner en autonomie.

C'est le cas de Françoise, retraitée, qui a aussi connecté son alarme et une caméra au système, pour jeter un oeil dans son appartement même quand elle n'est pas là. Jean-Marie, lui, handicapé et en fauteuil roulant, a regagné un peu d'autonomie en pilotant les fonctions de son logement, et notamment la musique avec une simple tablette.

Il est par exemple possible de régler à distance la température pièce par pièce avant de rentrer du travail, ou de simuler une présence quand on s'absente, en activant les volets ou la lumière. Avec le développement du marché des appareils connectés, on pourrait aussi imaginer une cafetière ou une radio synchronisée avec l'application.

Le même système - Flexhome - permet aussi de communiquer entre résidents, si l'un d'entre eux a besoin d'une perceuse, ou de faire garder ses enfants. Explication de Xavier Duquenne, responsable du marketing chez Bouygues Immobilier pour le nord-ouest de la France.

Xavier Duquenne, responsable marketing Bouygues Immobilier pour le nord-ouest

Ceux qui ne maîtrisent pas encore très bien toutes les fonctionnalités peuvent désormais compter sur les conseils du jeune concierge 2.0 qui vient de prendre ses fonctions dans la résidence. Diplômé en communication, Paul-Ewen Besnard est à disposition des résidents six jours sur sept. Une réunion d'information sur Flexhome est déjà programmée.