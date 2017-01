La présidente de "Promenade des Anges" : "Beaucoup ont oublié qu'il y avait un attentat à Nice, c'est un scandale"

Emilie est la nouvelle présidente de "Promenades des Anges", l'association des victimes de l'attentat du 14 juillet. Elle nous raconte l'enfer qu'elle vit depuis la mort de son fils de 10 ans mais aussi les combats qu'elle compte mener en tant que présidente de l'association.

C'est une information France Bleu Azur. Emilie (elle ne souhaite pas donner son nom) est la nouvelle présidente de "Promenades des Anges", l'association des victimes de l'attentat du 14 juillet. Elle était notre invitée ce jeudi à 7h50.

La mort de son fils de 10 ans

"22h50 le téléphone sonne j'apprends la pire nouvelle , le papa de Romain m'apprend qu'il s'est passé un drame et que notre fils est mort. C'est la pire nouvelle que l'on peut recevoir. Je m'effondre, je hurle dans ma cuisine. Je pars avec ma voiture mais je n'arrive pas à retrouver le corps de mon fils. On ne survit pas à un tel drame. On est obligé de vivre avec. On ne va pas se mettre en l'air mais c'est le pire qui puisse arriver".

Son rôle de présidente de l'association

"Ce rôle de nouvelle présidente m'aide à tenir le coup. On veut la vérité. On veut comprendre pourquoi ce camion pendant 4 jours a pu faire des repérages.. Notre combat c'est aussi que le mémorial ne soit pas nécessairement construit le 14 juillet, nous voulons du temps pour réfléchir avec les victimes."

"Nice est oublié"

La conférence internationale sur l'aide aux victimes a eu lieu lundi. Une conférence ou Nice a été oublié selon Emilie : "Cette conférence est un scandale. Nice a été oublié on a l'impression que Nice ne fait pas partie de la France. Dans beaucoup des interventions françaises Nice n'a pas été évoqué. Il y en a qui sont passés des attentats du 13 novembre à l'attentat de Saint Etienne-du-Rouvray. Je suis scandalisé, blessé."

La FENVAC a gracieusement mis à disposition des bureaux à l'association "Promenade des Anges" au 42 rue Verdi à Nice. C'est un lieu d'accueil pour les victimes. Vous pouvez contacter l'association au 09 67 82 33 18 ou au 04 93 91 33 18.