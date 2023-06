La présidente du Planning familial assume "un choix politique fort" en excluant l'association de la Loire

L'enquête judiciaire est toujours en cours mais l'association "Planning familial 42" ne peut plus porter cette appellation. L'une des salariées est visée par une plainte pour agression sexuelle, pour des faits qui remontent à novembre dernier . L'instance nationale a décidé de dissoudre l'antenne ligérienne, installée quartier Tarentaize à Saint-Étienne. Une décision "assumée", pour la présidente nationale du Planning familial, Sarah Durocher, invitée de France Bleu Saint-Étienne Loire, ce jeudi 15 juin 2023.

France Bleu Saint-Étienne Loire : L'instance nationale du Planning familial pointe la gestion en interne de cette affaire. Qu'est-ce que vous reprochez à l'association ligérienne ?

Sarah Durocher : Le Planning familial est un acteur engagé sur les questions des violences sexistes et sexuelles. Donc, on reproche à l'ancienne association de Saint-Etienne de ne pas avoir pris ses responsabilités et ne pas avoir été exemplaire concernant la situation de faits de violences sexistes et sexuelles.

C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait ?

Quand la personne a été mis en cause, elle n'a pas été sanctionnée par l'employeur. Pour nous, il est important que cette décision soit prise. Comme elle ne l'a pas été, la Confédération du Planning familial a vraiment souhaité accompagner le conseil d'administration de cette association. Mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait faire.

Vous ne pouviez pas vous mettre à l'écart la personne concernée ? Il n'y avait pas d'autre choix que la radiation de l'association ?

Le Planning familial est une confédération. Ça veut dire que les associations sont autonomes. On ne peut pas prendre de décision en interne. C'est pour ça qu'il y a eu un choix politique et un choix sort d'exclure cette association de notre réseau.

Vous avez mené une enquête, de votre côté, au niveau national. Elle établit que les faits d'agression sexuelle reprochées à la salariée sont avérés.

Nous avons fait notre maximum. Nous avons voulu être impeccable et en disant bien qu'il y a une tolérance zéro concernant les violences sexistes, sexuelles.

Vers qui se tournent désormais les jeunes filles et les femmes accompagnées dans la Loire ?

L'association va être dissoute et dès le lendemain, on va se mettre à travailler avec une nouvelle association. L'objectif, c'est bien de recréer une antenne du Planning familial car il est hors de question de laisser Saint-Étienne sans planning familial.

Ça se fait sur quelle base ? Est-ce que vous accepteriez de reprendre d'anciennes salariées de l'association, par exemple?

Je ne peux pas répondre en l'état à cette question. Je pense qu'il faut faire étape par étape. Il va y avoir déjà la dissolution de l'association. Un nouveau groupe se crée et je crois que les choses avanceront au fur et à mesure.

Est-ce qu'il y a un risque de concurrence ou de confusion si l'équipe actuelle décide de mener sa propre association, même sans l'agrément Planning familial ?

L'antenne du Planning familial était là depuis des années, c'est un territoire important pour nous. Donc nous, on sera dans cette ambition de créer quelque chose, c'est certain. Le fait qu'une autre association existe, pourquoi pas, mais peut-être pas avec une mission similaire et la même étiquette, et toutes ses spécificités et tout son engagement féministe auprès des Stéphanois et des Stéphanoises.

Est-ce que vous redoutez un impact de cette affaire sur les financements du Planning familial, qui viennent surtout des collectivités locales ?

Nous avons fait le nécessaire auprès des financeurs. Nous les avons informés, en toute transparence. Ils prendront leur décision de leur côté. Ce qui est certain, c'est que la bataille n'est pas finie et on fera en sorte bien évidemment de trouver du financement pour nos actions.