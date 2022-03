La présidentielle perturbe les cures thermales d'Evaux-les-Bains

Les cures thermales d'Evaux-les-Bains viennent de rouvrir leurs portes aux curistes. Et pourtant, pour la première session de cure, du 21 mars au 9 avril et bien les curistes ne sont pas au rendez-vous. Et la présidentielle y est pour beaucoup.

Evaux-les-Bains accueillent de nouveau les curistes dans ses thermes. L'établissement est en parti en travaux pour refaire l'hôtel, le restaurant et le spa, ça va durer encore un an. Mais l'espace cure est bien ouvert pour retrouver habitués et nouveaux patients. Et pourtant, pour la première session de cure qui va durer jusqu'au 9 avril, les cures étant de 3 semaines à chaque fois, les curistes ne sont pas au rendez-vous. La faute au Covid mais aussi à la politique.

La présidentielle ralentit les cures thermales

Seul un tiers des curistes sont présents à l'ouverture des thermes. Et ce serait dû, en grande partie, à la présidentielle. "A chaque fois qu'il y a l'élection présidentielle, c'est toujours comme ça" explique le directeur des thermes, Jean Monteiro. "Nous avons une catégorie de clientèle avec une moyenne d'âge qui est de 65 ans. Ces personnes vont voter" développe le directeur. Les curistes décalent donc leurs séjours pour venir après l'élection.

Jean Monteiro, directeur des thermes d'Evaux-les-Bains : "Nous allons devoir ouvrir des créneaux l'après-midi, car il y a aura plus de curistes d'un coup après l'élection présidentielle" © Radio France - Fany Boucaud

Conséquence pour l'établissement, les curistes arrivent en masse ensuite. Le directeur explique qu'il devra ouvrir des créneaux de cures l'après-midi plus rapidement, en juin. Alors qu'il le fait généralement fin juillet.

Les hôtels et auberges attendent désespérément pour commencer la saison

Autre conséquence, les hôtels de la ville ou aux alentours sont vides. "On a six meublés, sur les six, il n'y en a que deux qui sont réservés pour l'instant" déclare Marine Biguerd, propriétaire du Petit Manoir, juste à côté des thermes. Elle demande à ses clients s'ils veulent venir en début de saison mais la réponse est la même : nous préférons venir après la présidentielle.

Marine Biguerd, devant son établissement le Petit Manoir, près des thermes. Elle attend que les curistes arrivent pour louer ses chambres. © Radio France - Fany Boucaud

D'autres, comme à Chambon-sur-Voueize, sont désespérément vides. C'est le cas de l'hôtel auberge de Voueize que tient Catherine Bourdut depuis plus de 13 ans. Elle sais que la présidentielle a des conséquences sur ses réservations. Mais après ces deux ans de crise sanitaire, c'est un coup en plus. "Je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps. Entre les prix qui flambent, le Covid et mes habitués qui ne sont toujours pas arrivés, c'est vraiment terrible" explique-t-elle.

Pourtant, le directeur des cures est formel. Ils sont 1.800 curistes à avoir réservé pour l'instant. Ils étaient 1.200 l'année dernière à la même date. Ils vont seulement arriver un peu plus tard que prévu.