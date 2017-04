La présidentielle à travers les yeux des jeunes libournais

A quelques jours de l'élection présidentielle, les jeunes aussi ont leur mot à dire. A l'Espace Jeune de Libourne, un atelier de discussion permet aux jeunes d'échanger à ce sujet.

Un terrain de basket, un skate-park, une table de ping-pong, à l'Espace Jeunes de Libourne, les discussions politiques sont plutôt rares, mais ce mercredi, les animateurs ont décidé de bouleverser le programme avec un atelier de discussion autour de la présidentielle et de l'utilité du vote.

"Le vote c'est bidon", Cédric, animateur socio-culturel lance cette phrase pour provoquer les jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ceux qui sont d'accord doivent se positionner à droite de la ligne, ceux qui ne sont pas d'accord vont à gauche. "Le but de l'exercice c'est de faire apparaître leurs différences de point de vue. On reste des animateurs on n'est pas là pour leur dire quoi penser", prévient-il d'emblée.

Pour cette première affirmation polémique, seulement deux personnes sont pas d'accord. Pour les autres, le vote est une nécessité. "Le vote c'est quelque chose qu'on a acquis. Ce serait bien d'éviter de le perdre. On s'est battus pour l'avoir et même si aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes qui disent que c'est inutile, il vaut mieux voter même si c'est un vote blanc", argumente Paul 19 ans, étudiant en BTS Maintenance des systèmes. Sur le même banc , son ami Franck, 21 ans acquiesce "On s'est battu pour ce droit. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas prendre dix minutes de leur temps sur deux dimanches pour aller voter. Moi j'irai!".

Sur la clarté des programmes et sur l'intégrité des candidats, le groupe est plus mitigé. Mathis, 18 ans, votera pour la toute première fois dimanche prochain et il se sent un peu désemparé. "Ils parlent tous en même temps. Ils ne se laissent pas parler. C'est un peu brouillon", juge-t-il.

Trop de propositions et trop d'affaires, Halima 16 ans, ne pourra pas mettre son bulletin dans l'urne le 23 avril, mais elle souhaiterait qu'un président "sincère et réaliste" soit élu le 7 mai 2017.