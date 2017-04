La Présidentielle vue de Dordogne : au temple bouddhiste on regarde les qualités humaines des candidats

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. Sixième étape à St-Léon sur Vézère au centre bouddhiste Dhagpo Kaguy Ling installé depuis 1975. Les bouddhistes sont attentifs aux qualités humaines des candidats

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. Sixième étape à St-Léon sur Vézère au centre bouddhiste Dhagpo Kaguy Ling installé depuis 1975 sur la côte de Jor. Nous avons interrogé des bouddhistes lors des traditionnelles portes ouvertes du lundi de Pâques. Les bouddhistes s’intéressent à cette élection et la spiritualité peut influer à différents degrés.

Pour trouver un candidat qui correspond à mon envie d'amour et de compassion je suis bien embêté ! - Jean-Claude un bouddhiste

Jean Claude se balade au centre d’études. Autour de son cou un collier avec de grosses perles. Même s’il est plongé dans ses pensées, il accepte de parler de l'élection présidentielle "Pour trouver un candidat qui correspond à mon envie d'amour et de compassion je suis bien embêté! Mais Jean-Claude reste zen car comme souvent la méditation est la solution résout ses problèmes "dans mes méditations de cette semaine, mon choix va ressortir, c'est pas Bouddha qui va me le donner c'est ma clarté d'esprit!.

L’élection présidentielle intéresse également beaucoup Sylvia. Pour elle le Bouddhisme "c'est l'engagement d'apporter plus de bienveillance" pour elle un bon président doit être à l'écoute, et s'occuper de l'intérêt général.

Des Bouddhistes qui ne sont pas hors-sol

<div>Barbara est un peu plus terre à terre. Si le boudhisme dicte beaucoup de ses choix, pas besoin de longues méditations pour tourner le dos à cette élection. "C'est une course à l'argent et au pouvoir, nous ne sommes plus représentés, mais c'est pas parce que je suis Bouddhiste que je pense cela, c'est la société qui veut ça."</div>

C'est basé sur l'égo, s'ils sont centrés sur-eux mêmes, que peuvent-ils offrir aux autres? Rien! - Agathe une Bouddhiste de 22 ans

Agathe 22 ans s'est retirée dans le centre d'études Bouddhiques pour quelques mois histoire de prendre du recul et cela concerne aussi l'élection présidentielle. "*_J'ai du mal à m'y intéresser, c'est la gué-guerre, ça perd de son sens, pourquoi veulent -il devenir président?" Ils s'éloignent du but de l'élection présidentielle."_

Malgré tout Agathe va voter, elle choisira le ou la candidate qui défendra le plus la cause animale, sans exclure de voter blanc.