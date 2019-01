La pression monte au club de foot de Saint Pryvé avant la réception de Rennes

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, France

Depuis quelques jours, le secrétariat du club de Saint Pryvé, près du Stade du Grand Clos, est en pleine ébullition. Le responsable administratif, Kevin Gadier, doit répondre aux nombreux coups de fil des partenaires, des journalistes, des supporters. Il doit en plus gérer l'évènementiel : "On a eu seulement 2 semaines pour préparer ce match" explique le jeune homme, " ça fait court, on a plein de choses à penser". Le club a mobilisé tous ses bénévoles, une soixantaine, pour que la soirée prévue au stade de la Source se passe bien. " On n'a pas l'habitude de ce stade. Rien qu'à la buvette, il nous faut 40 personnes".

Un Kop en préparation

300 écharpes comme celle ci seront mis en vente pour le match © Radio France - Patricia Pourrez

Pour la 1ère fois aussi de son histoire, le club de Saint Pryvé aura un Kop de supporters. En fait, sur chaque tour de Coupe de France, la Fédération Française de Foot et son partenaire KFC offrent une dotation exceptionnelle à un club pour monter un Kop. Et pour ces 16èmes, c'est tombé sur Saint Pryvé : " Du coup, on a pu acheter des tambours, des tape/tape, des banderoles. L'idée, c'est vraiment de mettre de l'ambiance dans le Stade de la Source pour soutenir nos joueurs" explique Kevin Gadier. Les jeunes du club ont aussi été sollicités et globalement les 400 licenciés de Saint Pryvé devraient être au rendez vous mercredi soir au Stade de la Source.

Quelle ambiance dans la ville ?

Une des rares animations autour du match au Super U de Saint Pryvé © Radio France - Patricia Pourrez

Si le club est à fond avant son 16ème de finale, on ne trouve pas le même engouement dans les rues et chez les commerçants de Saint Pryvé. " C'est vraiment dommage qu'on ne soit pas suivi" déplore Jean- Bernard Legroux, le co-président du club de Saint Pryvé/ Saint Hilaire." Parfois, on voit à la télé des petites villes, des commerçants derrière leur club. Mais, là, on ne sent rien, on ne voit rien". Et avec humour, le co-président rajoute " C'est pour ça qu'il faut qu'on passe un autre tour : pour faire mieux encore y compris la Mairie qu'on pourra peindre en bleu, à nos couleurs!!"

Encore des places en vente

La billeterie pour le match Saint Pryvé/ Stade Rennais a été ouverte mercredi dernier. Lundi matin, il y avait un peu plus de 1.600 places vendues dont la moitié sur internet via le site du club et celui de l'USO Foot. " On espère bien que ça va encore monter d'ici mercredi soir" explique Kevin Gadier. D'ailleurs, les guichets au Stade de la Source seront ouverts en milieu d'après midi. Le club espère au moins 4.000 spectateurs. Le coup d'envoi sera donné à 18H30.