"La pression monte" : dans l'Indre, on cherche encore des assesseurs pour les élections

C'est l'une des principales préoccupations en ce moment dans les mairies : trouver des assesseurs et des scrutateurs pour les élections départementales et régionales. Les deux scrutins auront lieu les 20 et 27 juin. Pas une mince affaire à organiser, surtout en pleine épidémie de Covid-19. "De nombreuses communes ont fait remonter des difficultés plus importantes que d'habitude pour trouver des assesseurs", indique Nathalie Galland, directrice de l'Association des maires de l'Indre. Avec deux élections, il faut deux fois plus d'assesseurs.

Ça crée de la tension et de l'inquiétude

Des appels régulièrement lancés pour trouver des volontaires

Pour l'instant, les villes et villages semblent avoir trouvé un nombre suffisant de volontaires. Mais il y a toujours la menace de désistements de dernière minute ou de maladies. À Déols, trois personnes se sont désengagées en une semaine. "Pour le 20 juin, je n'ai aucun assesseur de remplacement et j'en ai qu'un seul pour le 27. C'est forcément ennuyeux", réagit Nathalie Lebret, en charge de l'organisation des élections à la mairie de Déols. Dans les six bureaux de vote, on est donc à la limite. "La pression monte tout doucement. Pour nous, c'est une sécurité de savoir qu'on a des remplaçants si un assesseur tombe malade ou est absent", ajoute-t-elle.

Alors comment faire ? La mairie de Déols communique sur Facebook avec des appels aux volontaires. Des messages sur les panneaux lumineux sont également affichés. "Le problème, c'est qu'il va falloir prendre quelqu'un au hasard. Les premiers électeurs qui vont arriver, on leur demandera s'ils sont volontaires", souligne Nathalie Lebret. Il y a aussi la possibilité de rallonger le temps de présence des assesseurs : une demi-journée au lieu de deux ou trois heures. "Mais tout le monde ne veut pas forcément être mobilisé sur une période aussi longue", prévient Nathalie Galland, de l'Association des maires de l'Indre.

Des réactions différentes face au Covid-19

L'épidémie de Covid-19 n'arrange pas la situation. Il y a souvent deux réactions radicalement opposées. "Les gens profitent des beaux jours et du relâchement pour prendre des congés, profiter de leurs amis et de leurs proches. Et puis il y a aussi ceux qui ne sont pas vaccinés et qui rechignent un peu à être assesseur pour éviter les contacts", relate Nathalie Lebret. Au problème des assesseurs se rajoute celui des scrutateurs. À Saint-Maur, dans l'Indre, il en manque une quarantaine pour le dépouillement des bulletins de vote. "C'est une autre paire de manches", confirme Nathalie Galland, de l'Association des maires de l'Indre. "Il va falloir dépouiller deux élections, l'une après l'autre, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Les gens n'ont pas forcément envie de rester aussi longtemps le soir", indique-t-elle.