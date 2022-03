La Prévention Civile de la Loire appelle à privilégier les dons en argent pour soutenir le peuple ukrainien

En 15 jours, la Prévention Civile de la Loire a récupéré 70 tonnes de dons. Elle ne peut plus faire face et appelle à faire des dons en argent pour aider la population ukrainienne.

La Prévention Civile ne peut plus faire face. Depuis 15 jours et le début de l'invasion russe en Ukraine, les dons des Loirétains ne cessent d'arriver. Désormais l'association demande à ce que les généreux donateurs versent de l'argent.

"C'est trop, on ne peut plus gérer. On a plus les moyens logistiques et humains de gérer. On a récupéré 70 tonnes de denrées. On a fait partir 15 semi-remorques pour un premier trajet. Un autre convoi doit partir aussi ce week-end", précise Roselyne Chassaing, présidente de la Protection civile de la Loire.

Il faut que ça s'arrête

"On en a trop et les dons continuent d'arriver. Il faut que cela s'arrête. On a plein de vêtements. Nous n'en voulons plus, ni même de médicaments. Il faut s'adresser à d'autres filières", assure Roselyne Chassaing, présidente de la Protection civile de la Loire qui appelle à faire des dons vestimentaires aux associations françaises qui en ont elles besoin.

On a même récupéré des brosses à dent usagées

Roselyne Chassaing qui tient à remercier les Loirétains et leur générosité extraordinaire, mais elle appelle désormais à faire des dons financiers, bien plus nécessaires pour soutenir le peuple ukrainien et les réfugiés qui se massent notamment en Pologne. "Le problème c'est que les gens donnent tout et un peu trop de n'importe quoi. On a même récupéré des brosses à dents usagées. Il faut désormais qu'on puisse acheter des groupes électrogènes, que l'on puisse mettre du gazole dans les camions pour aller jusqu'en Pologne et ramener des lits médicalisés", assure la présidente de la Prévention Civile du département.