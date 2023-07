La prévention routière a fait escale à Biarritz pour sa tournée des plages

La prévention routière fait la tournée ... des plages cet été ! Elle vient à la rencontre des vacanciers et des habitants au quatre coins de l'hexagone. Une tournée des plages qui a fait escale jeudi 13 juillet 2023 à sur la Grande Plage de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques). Alors que la saison estivale donne envie de se détendre, de prendre l'apéritif et faire la fête entre amis ou en famille, l'association vient rappeler un message simple, basique : boire ou conduire il faut choisir, même en été, surtout en été !

En effet, il suffit de quelques chiffres pour comprendre la problématique : 1 français sur 2 déclare consommer plus d'alcool durant l'été et 35% des conducteurs ont déjà pris le volant après avoir consommé de l'alcool lors de la période estivale. Alors pour sensibiliser les conducteurs, la prévention routière a mené des ateliers pédagogiques auprès des Biarrots et des vacanciers.

Des ateliers de prévention : lunettes et verre doseur

Charles a enfilé les lunettes qui simulent l'état d'ivresse. Le jeune homme a dû réaliser un parcours, à pied, avec des obstacles, une clé à trouver et un cadenas à déverrouiller. Verdict ? "C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Sous 1,5 gramme c'est presque impossible de le faire sans rien toucher, ou sans même penser ne pas tomber à un moment donné". De son côté Jimmy reconnaît : "C'est hyper bien fait, ça reproduit bien l'état d'ivresse ! Ça paraît ludique, mais dans la vraie vie, c'est vraiment dangereux".

L'un des ateliers de prévention consiste à porter des lunettes reproduisant l'état d'ivresse et réaliser un parcours. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Ce saisonnier a aussi essayé le verre doseur. L'exercice est simple : remplir un verre avec la dose que l'on se sert habituellement à la maison, et mesurer la quantité d'alcool. La dose d'alcool fort que ce sert Jimmy représente trois doses servies normalement dans un bar. "Je reprends mon tableau, une dose fait 0,2 gramme, donc multipliée par 3, ça donne 0,6 gramme" lui explique l'un des bénévoles de la sécurité routière. Jimmy ouvre grand les yeux, assez surpris par la quantité, "c'est très bien votre exercice !" commente-t-il.

Toucher un public de 7 à 77 ans

Cette opération est une bonne chose pour Jimmy et pour son ami Théo : "c'est hyper important, en plus on est en zone touristique, les gens viennent en vacances, ils veulent se faire plaisir. Nous, on travaille dans le magasin à côté et on le voit !" explique ce dernier, "vous voyez, vous venez le soir, il y a des bars partout, du coup ça pousse à consommer" ajoute Jimmy. "C'est la première fois que je vois cela au bord de la plage", note Séverine, "je trouve ça très utile et je vois que les gens s'y intéressent, c'est très utile" note cette maman.

Toucher des familles, et donc des gens de 7 à 77 ans, c'est le but de l'opération de la sécurité routière pour qui "la sécurité c'est l'affaire de tous". Environ 300 à 400 personnes sont venues faire les ateliers sur la journée, une réussite pour Jean-François Duplaix, le président de la prévention routière en Nouvelle Aquitaine. "C'est intéressant parce qu'il y a les enfants qui peuvent agir sur le comportement de leurs parents parce qu'ils sont parfaitement capables d'apprécier la situation et de voir le danger aussi, il y a les grands parents qui sensibilisent les petits enfants qui viennent d'avoir le permis parce qu'ils y tiennent, et puis les parents qui s'installent parfois dans des comportements qui ne sont pas toujours bien maîtrisés" explique le président de la prévention routière en Nouvelle Aquitaine.

Alcool, stupéfiants au volant : que risquent les conducteurs ? © Visactu - VISACTU

Le message est simple : boire ou conduire il faut choisir. L'alcool peut gâcher les vacances mais aussi toute une vie. "Si on créé un accident avec un dommage corporel qui fait intervenir les forces de l'ordre, quelle que soit la situation du conducteur responsable ou pas de l'accident, s'il est reconnu qu'il était dans un état d'ébriété, c'est à dire au delà de 0,5 gramme par litre de sang toléré, alors la responsabilité lui incombera en totalité", que ce soit les dommages sur son véhicule, mais aussi les soins des victimes si elles sont blessées dans l'accident rappelle Jean-François Duplaix.

La tournée d'été continue sur les plages des Landes la semaine prochaine, puis dans le reste de l'hexagone jusqu'à la fin de l'été.