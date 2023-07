"La Pride c'est encore important en 2023" : des milliers de personnes réunies à Annecy

Des drapeaux arc-en-ciel, des paillettes et surtout des sourires. Le paysage au Pâquier à Annecy (Haute-Savoie) ce samedi après-midi a pris une tournure très en couleurs pour la Pride avec 1.500 participants selon la police, et 3.000 selon l'association derrière le défilé. Un moment de rassemblement pour la communauté LGBT, mais aussi de revendications d'après l'organisation. L'année dernière, le nombre d'agressions physiques envers des personnes de cette communauté était de nouveau en augmentation selon le rapport de SOS Homophobie.

ⓘ Publicité

"On se sent dévisagées et jugées"

"Pendant le cortège une personne a insulté notre amie", raconte Christian. Pour lui et Axel, c'est encore signe que "le combat n'est pas fini" dans la lutte contre les discriminations. Ces deux hommes en couple raconte n'avoir jamais subi d'agressions à Annecy, mais ils font attention.

Christophe alias Crystal Von Der Roederer pour son nom de drag queen. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Le coming-out c'est tous les jours, au boulot, dans la rue, c'est toute la vie, explique Christian. On a peur des représailles, on ne sait pas ce qui peut se passer." Les deux se souviennent aussi d'une fois à Paris où ils ont été insultés dans la rue.

Quatrième édition

Avec sa pancarte "Love is love" [l'amour c'est l'amour), Valora est venue défiler pour la première fois. "Ce qui sera bien, c'est le jour où il n'y aura plus de Pride, explique-t-elle. On aura plus besoin de revendiquer quoi que ce soit, ce sera juste accepté que la différence soit la normalité." Elle aussi confie se méfier en public, mais elle ne veut pas s'empêcher d'avoir des gestes affectueux dans la rue.

Il y avait de la musique et une bonne ambiance sur le Pâquier avec des familles et des personnes de tout âge. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Il y a des regards déplacés tout le temps, on se sent dévisagé et jugé alors qu'on est comme tout le monde, confie Valora. Deux filles ensemble main dans la main ça surprend encore, on entend des gens chuchoter, discuter à propos de nous, comme si on était des bêtes de foire."

Mais ce samedi après-midi, tout s'est bien déroulé pendant le défilé d'après les organisateurs. "Ça fait du bien de voir autant de monde, surtout pour une quatrième édition c'est vraiment impressionnant", se réjouit Amaël Lacroix-Magnien de l'association Annecy Pride. Les participants ont pu profiter de danser ensemble sur la Pâquier pendant quelques heures après leur défilé dans les rues du centre.