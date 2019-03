La prime d'activité en Sarthe : plus de 928% de demandes entre janvier 2018 et 2019

Le Mans, France

En Sarthe, sur les deux premiers mois de l'année 2019, il y a eu 10.042 demandes contre 1.192 sur la même période de 2018 soit une augmentation de plus de 742%.

Avec 60% de visites en plus, il a fallu s'adapter à la demande

"Il y a eu jusqu'à 800 personnes par jour à la CAF du Mans" nous dit Blandine Lecoq, la directrice adjointe de la CAF en Sarthe, il a fallu s'adapter sans oublier les autres services. Nous avons 300 salariés dans le département et nous avons du embaucher des CDD en début d'année. Au-delà de la prime d'activité, il fallait aussi continuer à répondre aux autres demandes comme les aides au logement et les services de proximité notamment dans les crèches et les centres de loisirs. La CAF, c'est certes l'accueil des locataires, mais c'est aussi toute la machinerie interne du traitement et suivi des dossiers.

Une borne interactive de la CAF de la Sarthe sur laquelle vous pouvez demander la prime d'activité © Radio France - Christelle Caillot

Trois semaines entre la constitution du dossier et le paiement de la prime d'activité en Sarthe

En janvier, avec l'augmentation des demandes, il y a eu jusqu'à 800 personnes par jour à la CAF du Mans. Aujourd'hui c'est encore près de 600 personnes, toutes demandes confondues, qui viennent chaque jour dans les locaux du Mans. Mieux vaut donc quand même avoir les bons documents pour faire la demande de la prime d'activité. Emilie Cornet, conseillère usagers à la CAF du Mans souligne qu'il faut avoir : "les trois derniers bulletins de salaires, un RIB et une adresse mail valide. Vous pouvez ensuite en quelques clics sur un ordinateur d'une borne interactive voir si vous pouvez prétendre à la prime d'activité, constituer un dossier, et demander la prime. Une fois tous les documents remplis, il faudra attendre trois semaines pour obtenir le paiement de la prime d'activité. Attention, cette prime est versée tous les mois et vu qu'elle est assujettie aux revenus il faudra refaire une demande tous les trimestres. Vous pouvez aussi faire la demande de chez vous si vous avez internet via caf.fr

La prime d'activité en Sarthe en quelques chiffres :