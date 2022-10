"La priorité ce n'est pas d'avoir de l'essence mais d'avoir des salaires décents", dit la CGT 31

Cédric Caubère, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, était l'invité de France Bleu Occitanie ce vendredi alors que les négociations entre la direction de Total et son syndicat n'ont pas abouti.

Il y a eu des accords cette nuit avec des syndicats, ça ne suffit pas à la CGT ?

"L'arbitre, ce sont les salariés. Si les salariés sont satisfaits de l'accord, ils reprennent le travail. S'ils ne le sont pas, et on dirait que c'est le cas, ils font grève. Il ne faut pas confondre l'opinion de quelques délégués syndicaux détachés complètement des réalités de l'opinion des salariés qui eux vivent très durement la situation en terme de perte de pouvoir d'achat."

A qui la faute ?

"C'est la faute de Total, de son PDG et des ses actionnaires. Mais aussi du MEDEF et du gouvernement qui met de l'huile sur le feu. Si le patron de Total avait décidé d'entamer des négociations tout de suite... Une entreprise qui fait autant de bénéfices ! Pour le PDG et les actionnaires, les augmentations elles sont là. Il suffit aussi d'augmenter les salariés également."

Beaucoup se demandent s'ils vont pouvoir mettre de l'essence... Les grévistes vont-ils trop loin ?

"Moi je me demande si la première des pénuries elle n'a pas commencé il y a quelques mois déjà. Quand les salariés, faute de pouvoir d'achat, ont commencé à ne plus pouvoir mettre de l'essence. A devoir faire le choix entre aller travailler ou aller amener les enfants aux loisirs. Je connais des aides à domicile qui en fin de mois doivent se mettre en congés car elles ne peuvent plus rendre visite aux patients."

Le 18 octobre, vous appelez à la grève générale. Vous voulez quoi ?

"Nous on appelle à la grève pour les salaires, les retraites et pour défendre le droit de grève. Il n'y a qu'en faisant grève qu'on fait augmenter les salaires. La priorité des priorités ce n'est pas d'avoir de l'essence mais d'avoir des salaires qui permettent de vivre."

La grève du 29 septembre avait été relativement peu suivie...

"C'est votre appréciation. On a un paquet d'endroits où il y avait près de 30% de grévistes. Je dis aux gens : le 18 octobre, ne prenez pas votre voiture mais mettez-vous en grève. Il y aura une manifestation à Toulouse, au départ de François Verdier à 14 heures, et à Saint-Gaudens à 17 heures. Le 18 octobre, l'ensemble des salariés qui en ont marre de la manière dont on les traite seront en grève."