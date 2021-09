Eric Ciotti : "il ne faut pas que l'adversaire de Macron soit Marine Le Pen"

Eric Ciotti a dévoilé ses propositions en tant que candidat à la présidentielle.

Diviser par deux le nombre d'immigrés et choisir les immigrés qui viennent

"Je crois à la frontière, elle protège la nation. Je souhaite diviser par deux le nombre d'immigrés. Pour les mineurs isolés et non accompagnés, il faut tester toutes ces personnes pour être certains qu'elles soient bien mineures. Je veux réduire au moins de moitié le nombre d'immigrés en France et choisir les immigrés qui viennent."

Inscrire les valeurs chrétiennes dans la constitution

"Nos traditions chrétiennes doivent être inscrites pour qu'on n'oublie pas d'où nous venons. Nous devons protéger les fêtes chrétiennes, nos traditions. La communauté musulmane a sa place mais nous sommes les héritiers d'une histoire et je ne souhaite pas qu'elle soit modifiée, certains le souhaitent et veulent nous imposer leur islamisme fondamentaliste. Je ne le veux pas. En France vivons comme les Français."

"Tout faire pour que Marine Le Pen ne soit pas l'adversaire d'Emmanuel Macron"

"Le Pen et Macron font un constat moi je fais des propositions. J'ai un programme économique, un programme sur la sécurité. Je souhaite que Monsieur Macron soit battu et pour cela il ne faut pas que son adversaire soit Madame Le Pen. Le seul candidat qui peut le faire est un candidat Républicain."