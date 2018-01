Pour le huitième jour de suite, la prison de Perpignan est bloquée ce lundi matin. Le syndicat UFAP-UNSA a compté vers 6h30 "une soixantaine de surveillants" rassemblés devant l'établissement.

"Toutes les entrées sont paralysées : nous avons mis des pneus devant le portillon piétons et adossé des palettes au portail véhicules. Rien ne sort ou ne rentre aujourd'hui à Perpignan" explique Yoann Reig. Le chef de file du syndicat UFAP-UNSA à Perpignan raconte n'avoir "jamais vu une telle mobilisation en 20 ans de carrière".

"C'est un ras le bol général. _Depuis 20 ans, il y a un laxisme total, tout se dégrade_, on donne de plus en plus d'importance aux détenus mais le gouvernement ferait mieux de nous mettre de la sécurité et d'augmenter nos salaires car nous avons du mal à recruter" poursuite Yoann Reig.

Dimanche soir, un détenu s'en est une nouvelle fois pris à des gardiens, à Longuenesse (Pas-de-Calais). Il les a agressés avec un pied de table en fer et les a blessés aux bras, ont indiqué l'administration pénitentiaire et le syndicat majoritaire Ufap-Unsa.