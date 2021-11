La prison de Villeneuve les Maguelone pleine à craquer, la tension monte

La prison de Villeneuve les Maguelone est saturée ! 40 personnes dorment sur des matelas par terre. On compte aujourd'hui 940 détenus pour 617 places, c'est un taux d'occupation de 150 %.

Une surpopulation qui s'explique en partie par le transfert de détenus de la prison de Béziers touchée par une épidémie de Covid et de Nîmes où l'on effectue actuellement des travaux.

A trois dans les cellules, y a vraiment plus de place pour circuler

"Tout ce qui devait rentrer à Béziers en prison rentre sur Villeneuve. Nous avons aussi sur Nîmes des travaux qui sont en train de se faire pour l'agrandissement, donc ils sont en train d'alléger les effectifs des détenus pour pouvoir faire les travaux en toute sécurité. Ils sont trois détenus par cellule. _Comprenez que la situation devient intenable pour les collègues qui interviennent auprès de ces détenus._" explique Johan Reig du syndicat UFAP

Les surveillants de prison s'inquiète d'une montée de la tension dans les cellules. "Les cellules font 9 mètres carrés, mais il ne reste pas grand chose parce que vous avez les toilettes, l'évier, le lit superposé avec un matelas dessous. Vous avez une table avec deux chaises. Il reste n'est pas grand chose pour se remuer. Si, en plus, le soir, vous tirez le matelas sous le lit superposé, il ne reste plus rien pour circuler. Y a trop de monde partout : à l'infirmerie, d'habitude, ils sont 25, aujourd'hui ils sont 60, ils sont trop nombreux faire faire du sport. Y a pas de travail pour tout le monde non plus aux ateliers. Du coup, ils sont tous en cellule, quasiment. Et la tension monte."

Yohan Reig délégué régional de l'UFAP, syndicat de surveillants de prison Copier

Le syndicat UFAP propose qu'on libère des détenus plus tôt comme cela s'était fait au plus fort de la crise sanitaire pour éviter trop de promiscuité entre les détenu.