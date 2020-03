La procession de la Madonuccia reportée, la messe à huis clos

L’évêque de Corse et le maire d’Ajaccio ont annoncé ce vendredi matin que la procession de la Madonuccia sera finalement reportée si les conditions sanitaires le permettent. La messe, à huis clos, sera retransmise à la télévision.

Maintenue dans un premier temps, la traditionnelle procession de la Madonuccia n’aura pas lieu cette année à Ajaccio, pas aux dates habituelles en tous cas. Un report est envisagé si les conditions sanitaires le permettent.

Pour prévenir les risques de contagion du Covid-19, et alors que tous les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits dans l’île, l’évêque et le maire de la ville ont annoncé ce matin que seule la messe sera maintenue mais à huis clos.

L’office sera retransmis en direct sur France 3 ViaStella le 18 mars à 10H. Dans l’église moins d’une cinquantaine de personnes, dont le maire, des prêtres et quelques représentants des paroisses d’Ajaccio.

Comme le veut la tradition, et plus que jamais en cette période, l’évêque a invité les Ajacciens à mettre une bougie sur le rebord de leurs fenêtres ce jour-là en signe de communion.