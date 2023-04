La procession de la Sanch à Perpignan ce vendredi

Ce vendredi 7 avril, les tambours et les cloches ont résonné dans les rues de Perpignan. En ce Vendredi Saint, des catholiques catalans, membres de l'Archiconfrérie de la Sanch, ont reproduit le chemin de croix de Jésus à l'occasion de la Procession de la Sanch. Cette tradition cultuelle, culturelle et historique est vieille de plus de 600 ans.

À 15h, environ 800 pénitents, se sont élancés de l'église Saint-Jacques, au cœur du centre historique de Perpignan, pour processionner dans la ville pendant trois heures. Sur leur chemin, plusieurs étapes : la cathédrale de Saint-Jean-Baptiste, la place Jean Jaurès, l'église Saint-Matthieu et l'église La Réal.

Le cortège a dépassé le Castillet (Perpignan) © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrere

Les hommes peuvent être coiffés d'une Caperutxa, une sorte de capuche pointue. Les tenues des femmes symbolisent le deuil par une mantille, un voile léger. Durant la procession, certains des pénitents portent sur leurs épaules un des quarante misteris, représentations grandeur nature des scènes de la passion du Christ. Ces derniers peuvent avoisiner la centaine de kilos.

Environ 2000 personnes étaient présentes pour regarder le cortège.