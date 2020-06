La prochaine Armada doit avoir lieu en juin 2023 à Rouen

Ce vendredi, sur France Bleu Normandie, le président de l'Armada, Patrick Herr a annoncé que la prochaine édition se tiendrait en 2023. Les préparatifs vont en tout cas en ce sens alors qu'il y a un an tout juste Rouen vivait au rythme du rassemblement de bateaux.

"La prochaine Armada doit se tenir en 2023" : c'est l'annonce de Patrick Herr, le président de l'Armada, ce vendredi 12 juin sur France Bleu Normandie. Le rassemblement de grand bateaux doit donc se tenir 4 ans après la précédente édition. Patrick Herr explique :

Le président de l'association reconnait une grosse frayeur rétrospective "On a évité Lubrizol et le Covid 19.Le confinement et le Covid 19 auraient été une catastrophe".

Au contraire, Patrick Herr se félicite d'un bilan positif de l'édition 2019 malgré une météo capricieuse.

