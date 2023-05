La procureure de Lille assignée en justice lundi après la découverte d'un "fichier" sur des manifestants

Une procureure devant un juge, la chose est rare. C'est pourtant ce qu'il se passera ce lundi 15 mai au Tribunal administratif de Lille. Tout part des révélations début mai du journal d'investigations Médiapart qui a mis en lumière l'existence d'un fichier EXCEL tenu par le parquet de Lille, dans lequel seraient consignées des donnée sur des manifestants contre la réforme des retraites placés en garde à vue.

"Dès qu'on a su, on a voulu saisir un juge. On a donc déposé ce mardi 9 mai un référé-liberté, c'est une procédure d'urgence devant le tribunal administratif de Lille, pour demander la suppression de ce fichier s'il est avéré", explique Maître Marion Ogier, avocate en droit public qui défend la Ligue des Droits de l'homme dans ce dossier. Tout comme la Ligue, l'Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le Syndicat des avocats de France (SAF) assignent elles aussi en référé-liberté la procureure de Lille Carole Etienne ainsi que le ministère de la Justice.

"Un fichier tenu en dehors de tout cadre légal"

Selon Médiapart, ce fichier EXCEL contient des noms, des adresses, des dates de naissance des manifestants qui ont été arrêtés depuis le début de l'année et placés en garde à vue. "Dans ce fichier, il y a aussi marqué s'ils ont été poursuivis ou s'ils sont ressortis libres du commissariat. Donc même ceux qui n'ont eu aucune poursuite, ont leur nom sur ce fichier", s'indigne Maître Marion Ogier.

Et d'ajouter : "Le problème de droit, c'est que ce type de fichier doit être autorisé soit par un décret de la Première Ministre soit par un arrêté d'un ministre compétent sur la question. Cette décision légale permet alors de fixer un cadre sur ce que le parquet peut faire : quelles données il peut récolter, combien de temps il peut les conserver, qui a le droit d'y avoir accès, comment les sécuriser. Là, on est en dehors de tout cadre légal, on n'a aucune garantie, on ne sait même pas si ces données ne sont connues que par le parquet ou si elles remontent jusqu'à la Chancellerie".

"Des interpellations préventives"

Ces révélations se font dans un contexte où de nombreuses associations dénoncent le grand nombre d'interpellations préventives et abusives par les forces de l'ordre. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a même écrit une lettre au ministre nordiste de l'Intérieur fin mars dans laquelle elle pointe une "instrumentalisation des gardes à vue", une "violation" de la loi. Elle fait également remarquer que certains manifestants arrêtés le sont "un peu par hasard" et que le but est de "les dissuader de revenir manifester".

Le ministre nordiste de l'Intérieur avait répondu à cette lettre en balayant ces accusations, faisant valoir que la contrôleuse "excède ses compétences, notamment lorsqu’elle dénonce “une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives".

Contactée, la procureure de Lille n'a pas répondu pour l'instant à nos sollicitations.