La production de la centrale nucléaire de Saint-Alban réduite dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 juin

La centrale nucléaire de Saint-Alban (Isère) a réduit sa production dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 juin. Cette diminution a eu lieu entre minuit et 6 heures et ne devrait pas se reproduire dans les jours à venir. En cause, la faiblesse du débit du Rhône.

La production de la centrale nucléaire de Saint-Alban en Isère a été limitée pendant six heures dans la nuit de dimanche 12 à lundi 13 juin. Cette décision a été prise suite aux récents épisodes de chaleur et de sécheresse observés depuis le printemps. Ces derniers ont un impact sur la température et sur le débit de certains cours d’eau et notamment le Rhône dans le cas de la centrale nucléaire de Saint-Alban.

Or, les réacteurs nucléaires pompent dans dans les cours d'eau ou les mers pour refroidir leurs réacteurs. Ils rejettent ensuite l'eau réchauffée mais des limites de température sont imposées pour préserver la biodiversité aquatique. Lorsque ces cours d'eau se réchauffent trop, EDF ne peut plus les utiliser.

EDF souhaite relativiser cette décision. "Ces adaptations aux conditions climatiques n’ont rien d’exceptionnelles et concernent seulement quelques réacteurs pendant quelques jours par an. Depuis 2000, les pertes de production pour cause de température élevée et/ou de faible débit de fleuve n’ont représenté en moyenne que 0,3 % de la production annuelle du parc." Aucune nouvelle baisse n'est prévue dans les prochains jours.