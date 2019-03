La production de sève de bouleau se développe en Limousin

Meyrignac-l'Église, France

Carole Tiziani a commencé en 2016 pour diversifier son entreprise. "La p'tite ferme de Caro" est une ferme pédagogique adossée à un camping. La production de sève de bouleau commence début ou mi-mars et dure jusqu'à mi-avril environ. Il faut percer un trou au bas du tronc dans lequel on enfonce un tuyau pour recueillir le liquide, on dirait de l'eau, dans un bidon. "On ne prend pas toute la sève, explique-t-elle. Il faut savoir que dans un arbre il y a 600 litres de sève qui monte par jour". Carole Tiziani en prend au maximum 20 litres par jour.

Une clientèle en hausse

Pas question non plus de percer tous les arbres. Même si elle a beaucoup de bouleau sur sa propriété elle ne récolte la sève que de 5 ou 6 par saison. Mais cela suffit à fournir sa clientèle qui augmente cependant. "Ça commence vraiment à se développer. Nous ce sont essentiellement des particuliers". Carole Tiziani ne vend sa production de sève pure que sur place. Mais la production et la distribution à grande échelle se développent rapidement en France. On trouve désormais facilement de la sève pasteurisée en bidon.

Aucune étude

La sève de boulot est un remède connu depuis longtemps en Scandinavie. Elle est utilisée surtout comme détoxifiant. Pour autant son efficacité n'a jamais été vraiment prouvée. "Le phénomène de détoxification est peu connu, explique Olivier Marquet pharmacien à Tulle. Il est peu scientifiquement documenté". Et sur l'effet de la sève de bouleau, il n'y a jamais d'étude réalisée selon lui. Mais "boire quelque chose de naturel, pas alcoolisé, c'est toujours quelque chose de sain". A défaut de miracle donc, ça ne peut pas faire de mal.