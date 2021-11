La programmation culturelle bouleversée à Nice le temps de grands chantiers

Alors que le TNN et le palais des congrès Acropolis seront bientôt démolis pour agrandir la coulée verte à Nice, la municipalité niçoise a prévu d'autres lieux pour accueillir - durant plusieurs mois - les spectacles du Théâtre de Nice mais aussi les congrès. Tout cela est un casse-tête, mais "pour la bonne cause" rappelle la ville qui veut créer un palais des arts et de la culture en 2025 (dans l'actuel Palais des expositions) et candidate pour devenir capitale européenne de la culture en 2028. Quant aux professionnels du spectacle vivant, les compagnies privées, ils s'inquiètent de ces bouleversements et ne savent pas trop comment se positionner, alors que le principal objectif de Christian Estrosi est que Nice devienne Capitale européenne de la culture en 2028.

Plusieurs salles accueilleront la programmation du TNN

Les deux salles du TNN seront exploitées jusqu'au 31 décembre 2021 et à partir du 9 janvier le TNN sera fermé au public. La ville met à disposition du Théâtre de Nice des espaces de jeu : l'opéra en janvier et en avril, le théâtre Francis Gag en janvier et février, Le théâtre Lino Ventura dans le quartier de l'Ariane au nord de Nice jusqu'en mai, le Forum Nice Nord. Fin avril 2022, le théâtre des Franciscains devrait être opérationnel pour accueillir jusqu'à 300 spectateurs. Fin mai, le théâtre éphémère "la Cuisine", importé de Suisse, sera installé près du palais Nikaïa, doté de 600 places à l'ouest de Nice. Puis le bâtiment Iconic, en travaux près de la Gare Thiers, disposera d'une salle de 450 places à l'automne 2022.

Le palais des arts et de la culture sera aménagé au sein de l’actuel Palais des expositions avec 800 places pour le TNN pour une livraison prévue pour la saison 2025-2026, et un auditorium de plus de 1000 places.

Un futur Palais des expositions et des congrès prendra le relais du palais Acropolis, dans la plaine du Var, non loin de l’aéroport, une nouvelle construction qui s’installera sur la parcelle du MIN Fleurs. La livraison de ce palais des expositions est estimée à 2027.