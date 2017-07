La propreté, une priorité pour Avignon durant le Festival

La ville d'Avignon veut rester propre durant le Festival : 105 personnes nettoient tous les jours les rues dès 4h30 du matin et jusqu'à 22h, et cette année, des éboueurs se déplacent sur des vélos qui tirent une remorque pour vider les poubelles.

Avignon essaie d'être propre durant le Festival.

Pour ramasser les papiers, les programmes distribués par les compagnies du Off et parfois " oubliés " dans la rue par les festivaliers et vider la centaine de poubelles implantées dans la ville, une centaine de personnes est mobilisée toute la journée dès 4h30 du matin.

Et cette année, des vélos cargos et leurs remorques sillonnent également la ville.