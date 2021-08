La propriétaire d'un bar à Lodève ferme temporairement pour dire non au contrôle du pass sanitaire

nUn"Le pass m'a tué, plein le QR code." La phrase est écrite en rouge sur le cercueil noir à l'entrée du bar "Chez Isa" en face de la halle Dardé à Lodève. C'est jour de marché ce samedi. La propriétaire, Isabelle, est en train de servir ses derniers cafés. Elle a décidé de fermer temporairement, pour une dizaine de jours, son établissement qu'elle possède depuis cinq ans. Un choix mûrement réfléchi pour dire son opposition au contrôle du pass sanitaire. Les clients doivent obligatoirement présenter le QR code dans les bars et restaurants depuis le 9 août.

"Je me laisse le temps de la réflexion. Je ne sais pas comment tout ça va se passer à la rentrée", explique Isabelle. La commerçante hésite à faire de la vente à emporter pour ne plus avoir à contrôler le pass. "Je vais garder ce bar, c'est mon petit bébé", ajoute-t-elle en excluant de baisser le rideau définitivement. "Nous travaillons sous pression avec le risque de prendre une amende pour nous et nos clients. Moi je ne peux pas gérer tout le monde par exemple ceux qui s'installent près de ma terrasse sur le blocs en béton", indique Isabelle.

"Ce n'est pas mon rôle"

Depuis le début de l'application du pass sanitaire, Isabelle s'est toujours refusée à le contrôler. "La première fois que j'ai demandé aux clients leur pass je ne me suis pas sentie à ma place. J'ai trouvé cela tellement discriminatoire", raconte la patronne du bar lodévois. Après une semaine de tolérance, un contrôle a été effectué sur la terrasse : "je n'étais pas là mais ça s'est mal passé. Un couple mangeait dehors et il y a eu une tension". Ce samedi, jour de marché à Lodève, toutes les pâtisseries ont été vendus à un euro pour écouler les stocks.

Les viennoiseries de "Chez Isa" à un euro pour écouler les stocks avant fermeture © Radio France - Romain Berchet

Un rassemblement de clients, amis et anti pass

Avant la fermeture, une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant le bar. Certains ont chanté, d'autres ont déposé des bougies ou des tasses au pied du cercueil en signe de soutien. Les gérants du café La Muse'Broc ont aussi fait "une pause" comme ils disent face au pass sanitaire. "D'un point de vue éthique le contrôle du pass nous dérange. Nous ne sommes pas anti vaccin ou anti pass sanitaire. Ce n'est pas notre fonction de vérifier si nos clients sont en règle ou non", expliquent-ils.