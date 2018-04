Villeneuve-Loubet, France

Nadèje le Lédan est encore stupéfaite. Jamais elle ne pensait que sa bâtisse accueillerait Dieudonné et que ses "fans" laisseraient dans un sale état une partie de son terrain. Car l'humoriste controversé s'y est produit ce samedi soir. A la surprise générale.

La propriétaire du château de Vaugrenier, situé à Villeneuve-Loubet, avait loué les exterieurs à une société d'évenementiel "pour une pièce de théâtre classique" indique Nadèje le Lédan, jointe par France Bleu Azur.

"Le traiteur n'avait vendu que six repas pour les techniciens qui ont installé la scène, expose Nadèje le Lédan. Il s'est aperçu que beaucoup plus de monde que prévu est arrivé (600 personnes au lieu de 300). Et c'est seulement à ce moment là que l'on s'est rendu compte qu'il s'agissait de Dieudonné."

2.000 euros la soirée, 5.000 euros de réparations

Au-delà de la tromperie, la patronne des lieux a découvert que sa prairie a été utilisée comme parking, et que de nombreux dégâts sont à déplorer : "ils ont laissé des détritus partout, des mégots... Il va y avoir de gros travaux de remise en état qui vont coûter fort cher." La propriétaire assure que le spectacle lui a rapporté 2.000 euros et qu'elle estime les réparations à 5.000 euros.

#Nice : L'adresse pour ce soir Nice Chateau de Vaugrenier Allée Contesse Élisabeth de Vanssay 06270 Villeneuve Leubet — Dieudonné Officiel (@MbalaDieudo) April 7, 2018

"Moi je demande qu'ils assument le coût de la remis en état des prairies, des plates bandes fleuries et de l’arrosage automatique qui a été détérioré et qui venait d'être installé, poursuit Nadèje le Lédan. S'ils ne le font pas spontanément, je pense que je serai obligée _d'aller devant le tribunal_."

Et si vous aviez su que Dieudonné jouerait son spectacle L’Émancipation ? "J'aurai refusé. Je ne sais pas si l'on a le droit de refuser une vente. Mais je ne veux pas rentrer dans la polémique entre Monsieur Estrosi (le maire de Nice refuse que l'artiste se produise dans sa ville) et Dieudonné. Le château n'est pas fait pour de grandes manifestations, plutôt pour des mariages. Et puis ce spectacle dégénère parfois à la sortie."