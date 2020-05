C'est une première depuis sa création : la Protection civile lance un appel aux dons. En effet, à cause de la pandémie de coronavirus, elle a dû annuler toutes les formations qu'elle propose et tous les postes de secours qu'elle assure. Cela représente un manque à gagner de 10 millions d'euros or, ces activités financent 97% de son fonctionnement.

Depuis le début de la pandémie, les bénévoles de la Protection civile sont très investis : ils distribuent par exemple des repas aux plus démunis, participent à la distribution de masques, aident les associations dont les bénévoles sont confinés, assurent des gardes pour relayer les pompiers ou le Samu ou encore prennent la température de salariés sur leur lieu de travail ou dans les EHPAD.

Pour répondre à l'appel aux dons, vous pouvez vous connecter sur le site de la protection civile de votre département, dans l'Indre ou le Cher par exemple. Vous pouvez aussi faire un don par SMS en envoyant DON au 92392. Cela déclenchera un don de 5 euros.