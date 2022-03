La Protection civile de l'Isère à pied d'oeuvre pour aider les Ukrainiens

"On est contents d'être dépassés !", rit Pierre, l'un des bénévoles de la Protection civile en Isère, au milieu de la cinquantaine de cartons déjà chargée dans le camion. Une journée comme une autre depuis une semaine pour l'association, qui croule sous les dons des particuliers, professionnels, collectivités... "Je suis impressionnée par le nombre de dons, ce sont des volumes impressionnants. Ca fait chaud au coeur", sourit Marie-Louise, tout en complétant : "Que ce besoin-là s'arrête le plus vite possible". Car la mission de la Protection civile, celle de venir en aide aux sinistrés, n'a évidemment pas vocation à être sur le temps long. "Mais c'est notre mission, et tant qu'il y aura besoin, on sera là", assure Alexandre, qui coordonne les chargements.

Le camion de la Protection civile, déjà bien chargé © Radio France - Léo Corcos

Bien cibler les dons

Avec le nombre de dons déjà recueillis, et pour des raisons sanitaires, on ne peut pas donner n'importe quoi, c'est d'ailleurs réglé avec les autorités publiques. "Pour des raisons d'hygiène notamment, on ne prend plus de vêtements, ni de médicaments, ni de denrées alimentaires. Mais produits d'hygiène, produits médicaux, produits pour bébés, on prend avec grand plaisir", explique Alexandre.

La protection civile prend notamment des masques... © Radio France - Léo Corcos

... et des produits d'hygiène. © Radio France - Léo Corcos

Avec 4 à 5 livraisons par jour, les bénévoles peuvent faire un aller-retour par jour à Rumilly, en Haute-Savoie, là où se situe la plateforme régionale. C'est de là que tout sera ensuite envoyé en Ukraine, via la Pologne. Si vous voulez faire des dons, rapprochez-vous de vos mairies, qui transmettront à la Protection Civile. Vous pouvez donner jusqu'à vendredi, après quoi ce sera impossible, au moins temporairement, pour réguler l'afflux de dons.

Vous pouvez aussi aider la Protection civile de l'Isère en faisant un don financier.

Pas encore d'accueil de réfugiés

La Protection civile n'accueille pas de réfugiés, du moins pas pour le moment. Les particuliers qui souhaitent accompagner des ressortissants ukrainiens sont invitées à se signaler sur le site https://parrainage.refugies.info/ . Les particuliers volontaires seront mis en relation avec des associations et partenaires associatifs "de confiance", connus de l’État. Un formulaire à destination de toutes les personnes morales qui souhaitent mettre à disposition des hébergements pour accueillir les ressortissants ukrainiens est disponible à l’adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine