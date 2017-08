La Protection civile de Vaucluse recherche des bénévoles

La Protection civile de Vaucluse compte aujourd'hui une cinquantaine de bénévoles. Ce n'est pas suffisant, car elle est de plus en plus sollicitée, notamment sur les incendies et sur le Festival d'Avignon.

La Protection civile a été très sollicitée cet été. Les bénévoles étaient sur les incendies dans les Bouches-du-Rhône et le Var.

La Protection civile compte en Vaucluse une cinquantaine de bénévoles formés au secourisme et au soutien aux populations sinistrés, notamment lors d'inondations.

Ils interviennent aussi dans les écoles, forment aux premiers secours étaient aussi présents durant le Festival d'Avignon en juillet dernier,

"On a besoin de nouveaux bénévoles. Même s'ils ne peuvent venir que quelques heures, cela peut servir à tout le monde." Thomas Bonnardel de la Protection civile de Vaucluse, bénévole depuis neuf ans