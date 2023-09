La protection de l'enfance en Sarthe dépassée par l'augmentation des placements judiciaires

Une trentaine de professionnels de la protection de l'enfance ont manifesté ce jeudi après midi 28 septembre 2023 devant l'annexe du Conseil départemental de la Croix de Pierre au Mans. Dans ces locaux, au même, des inspecteurs de l'Igas, l'inspection générale des affaires sociales, menaient des auditions sur le fonctionnement de l'Aide Sociale à l'Enfance en Sarthe, trois mois après la mort d'un petit de garçon de trois ans , décédé le 1er juillet à son domicile à Sablé alors qu'il aurait dû être en famille d'accueil. Son placement judiciaire avait été décidé mais faute de place, il était "en attente".

Encore 75 enfants en attente de placement

Comme lui, il étaient 80 dans ce cas en Sarthe au moment des faits et 75 encore aujourd'hui. 500 mineurs sont également dans l'attente de la visite à leur domicile d'un éducateur. "Malgré les promesses et nos alertes", la protection de l'enfance reste dans une "situation catastrophique" répète l'intersyndicale CGT, CFDT, FSU. Pire, elle se dégrade selon David Gavaret, éducateur et délégué CGT chez Inalta : "Le Département qui est en charge de l'aide sociale à l'enfance réduit la prise en charge des jeunes majeurs. On met des jeunes à la rue pour faire de la place".

Une "situation grave" admet le Département

Le Conseil départemental conteste. "Il y a 120 contrats jeune majeur, on est toujours dans cet ordre de grandeur" précise Olivier Dubosc. Ce qu'il ne conteste pas, c'est la situation "grave et préoccupante" de l'Aide sociale à l'enfance en Sarthe. L'ASE se retrouve dépassée par l'augmentation exponentielle du nombre de placements judiciaires. "Plus 50% en 6 ans. On est passé de 1.100 enfants confiés à l'Ase en 2016 à 1882 aujourd'hui".

Budget de l'ASE en hausse de 24 millions d'euros

Pour faire face le département recrute : 37 postes supplémentaires d'éducateurs, psychologues et puéricultrices depuis 18 mois. Un institut de formation des travailleurs sociaux va également être créé d'ici deux ans pour 3 millions d'euros, ainsi que de "nouvelles places d'accueil" promet Olivier Dubosc. Au total, le budget annuel de la protection de l'enfance a ainsi augmenté de 24 millions d'euros pour atteindre cette année 85 millions. Grace à ces mesures, le Département affirme qu'il ne devrait plus y avoir d'enfants en attente de placement "d'ici quelques mois".

"Si cela se concrétise, on sera les premiers à dire que c'est bien" assure David Gavaret de la CGT. "Mais on alerte depuis des années. Il est hors de question de relâcher la pression et de faire un chèque en blanc. On jugera sur les faits. Et en attendant, faut-il le rappeler, il y a des enfants en danger qui ne sont pas placés malgré des décisions de justice. Nous le redisons, il y aura d'autres drames". Le rapport de l'Igas devrait être rendu public mi-octobre selon les syndicats.