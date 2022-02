La protection des lanceurs d'alerte renforcée, "on revient de loin" pour le Vosgien Antoine Deltour

Après trois mois de débats, le Parlement a définitivement adopté mercredi 16 février la proposition de loi pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte. Le texte a été porté à bout de bras par le député Modem alsacien Sylvain Waserman, et soutenu par la Maison des lanceurs d'alerte dont fait partie Antoine Deltour. Le Vosgien est à l'origine du scandale LuxLeaks en 2014, en révélant les pratiques d'optimisation fiscale de certaines multinationales via le Luxembourg.

Développer la culture de l'alerte

Même si Antoine Deltour salue une avancée majeure, l'ancien auditeur estime qu'"on revient de loin". En effet, les Sénateurs ont tenté de modifier la définition du lanceur d'alerte en supprimant les notions de "menace" et "préjudice pour l'intérêt général". "Il y a eu une tentative de certains lobbies agricoles de réduire la protection des lanceurs d'alerte, y compris en revenant sur des acquis de la loi de la loi Sapin 2". Ce qui est interdit par les directives européennes prises en 2019.

Il ne faut pas avoir peur des lanceurs d'alerte : c'est le signal qu'envoie l'Assemblée Nationale.

L'adoption du texte, conforme à la version de l'Assemblée nationale, est donc un "grand soulagement" pour Antoine Deltour. Cette loi vise à combler les lacunes de la législation existante. "Elle obligeait les lanceurs d'alerte à prévenir la hiérarchie. Dans un certain nombre de cas, ça posait de gros problèmes. Ce premier palier a complètement sauté avec la transposition de la directive européenne." L'entrée en vigueur de cette loi doit donc donner aux lanceurs d'alerte plus de marge de manœuvre, en saisissant directement les autorités et dans certains cas en avertissant la presse, le public ou les associations.

Les lanceurs d'alerte sont là, au service du public et les organisations ont tout à gagner à les écouter.

Enfin la nouvelle législation prévoit une aide psychologique et financière aux lanceurs d'alerte, mais ce volet reste encore insuffisant selon le Vosgien. "Il faudrait un fond de soutien pour couvrir certaines situations, parce exemple lorsqu'un lanceur d'alerte perd son employabilité." Le combat d'Antoine Deltour et des autres lanceurs d'alerte n'est donc pas terminé.