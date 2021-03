La protection judiciaire de la jeunesse cherche une dizaine de familles d'accueil dans le Hainaut

Angélique, jeune maman de 32 ans voulait à la base devenir famille d'accueil pour des personnes en perte d'autonomie, et finalement elle s'est tournée vers ces jeunes placés sur décision de justice. En 3 ans, elle en a reçu 3. Des jeunes souvent abîmés par la vie, et elle ne regrette pas son choix

C'est vraiment une belle expérience, nous on leur apporte beaucoup, mais eux ils nous apprennent aussi énormément. Quand vous voyez le parcours de ces jeunes, on a tendance à se dire que parfois on se prend la tête pour pas grand chose. Ils essaient d'avancer comme ils peuvent (...) il faut les aider, les écouter...il faut beaucoup leur donner confiance en eux