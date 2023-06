La protection judiciaire de la jeunesse des Landes cherche des familles d'accueil

Après un acte de délinquance d'un mineur, un juge peut décider le placement en famille d'accueil. La protection judiciaire de la jeunesse s'occupe du suivie de ces ados. La PJJ des Landes recherche donc plus de familles d'accueil. Actuellement, le département compte six familles volontaires, il en faudrait le double.

La famille d'accueil, c'est une des solution alternative à la détention. Cela permet aux jeunes concernés, parfois influençables, de s'éloigner, un temps, d'un environnement propice à la délinquance. L'accueil chez les familles dure généralement entre six mois et un an et demi.

Les familles volontaires doivent assurer le gîte et le couvert. Elles sont surtout là pour être une oreille attentive auprès de ces jeunes. Pour assurer ces missions, la PJJ met un service d'aide téléphonique joignable 24h/24 et 7j/7. Les familles sont également indemnisées à hauteur de 45€ par jour.

Pour devenir famille d'accueil, il faut se renseigner auprès de l'EPEI de Mont-de-Marsan (par mail : Mail: uehc-mont-de-marsan@justice.fr ou téléphone : 05 58 06 82 62).