La Protection Judiciaire de la Jeunesse ouvre ses portes au public en Vaucluse

Avignon

C'est un milieu méconnu du grand public, mais essentiel dans la prise en charge des mineurs auteurs (ou victimes) de délits ou de crimes : la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) organise ce mercredi des journées portes ouvertes dans certains de ses centres. Une façon de marquer la journée internationale des droits de l'enfant et les trente ans de la convention qui a gravé ces droits dans le marbre.

Il existe quatre centres de la PJJ dans le Vaucluse, à Avignon, Carpentras, Cavaillon et Orange. Chacun accueille environ 25 jeunes de 15 à 18 ans. "La plupart de ces jeunes sont suivis au pénal pour des délits, parfois des crimes, explique Jean-François Bouthors, responsable du centre avignonnais. Notre mission est de les remobiliser, de les inciter à se lever le matin à l'heure où ils se couchaient avant. Il faut les sortir de leur situation d'échec."

Remettre la famille à sa place

Tous ces jeunes ont un point commun, note Jean-François Bouthors : la défaillance des parents. "Il y a des parents décédés, des parents séparés qui ne s'occupent pas de leurs enfants, liste le responsable du centre. Je me souviens de cette maman qui m'a dit : ce n'est pas à moi d'élever mon fils, je ne suis pas son éducatrice. La famille doit reprendre sa place, et nous travaillons tous à ça."

La PJJ mesure sa réussite auprès d'un jeune à son état d'esprit à la sortie du centre. "Nous avons gagné si l'ado est mieux à sa sortie qu'à son arrivée, notamment en terme de santé, explique Jean-François Bouthors. Aller chez l'ostéopathe, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne vont pas non plus chez l'ophtalmo, la plupart ne voit que dalle. Et que dire de leurs dents... ! Nous, on prend des rendez-vous médicaux pour eux."

Nouveaux repères

Les éducateurs de la PJJ cherche aussi à recréer un lien social, et surtout un lien familial. Ils incitent les jeunes à reprendre contact avec leurs frères et soeurs, par exemple. Ils cherchent à apaiser les conflits avec les parents. Mais la priorité, c'est de les faire réfléchir sur les actes qu'ils ont commis.

"Il faut leur donner de nouveaux repères, reprend Jean-François Bouthors. On ne réussit pas à tous les coups, bien sûr. L'échec fait partie de notre travail. Mais quand on croise un de nos jeunes quelques années plus tard, et qu'il a un boulot et une vie sociale, c'est super. Et quand il dit : tu te rappelles, tu m'as dit ça, j'y pense encore... Là, c'est gagné."

Près de 230 jeunes sont pris en charge par la PJJ dans le Vaucluse. La Protection Judiciaire de la Jeunesse emploie 150 agents dans le département. Ils sont 9.000 en France - ce qui en fait l'une des plus petites administrations de France.